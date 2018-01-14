Синоптики предупреждают о снеге и морозе до -14 градусов: карта (54)

"Наша газета" (Луганск) 2018.01.14 10:08

Фото: iStock/Global Images Ukraine Завтра, 15 января, в Украине ожидаются морозы до -12, -14 градусов по всей территории, кроме западных областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр. На западе морозы будут - 9 градусов, без осадков, на востоке прогнозируется снег.В 16 января снег пройдет на севере и востоке страны, там температура воздуха будет -9, -12 градусов ночью, днем -2, -4 градусов.