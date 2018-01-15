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В ГПУ не будут расследовать, кто украл документы про "деньги Януковича" под носом у Луценко - нет полномочий

В ГПУ не будут расследовать, кто украл документы про "деньги Януковича" под носом у Луценко - нет полномочий (92)

News24UA 2018.01.15 10:11
Генпрокуратура не может начать расследование утечки информации о конфискованных 1,5 млрд долларов "денег Януковича" из-за отсутствия в следователей соответствующих полномочий. Об этом в эфире программы "Завтра" заявил руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. "С 20 ноября следователи ГПУ утратили полномочия регистрировать любые производства, а Верховная Рада не спешит их продолжать.
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2018.01.15 (92)

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