В ГПУ не будут расследовать, кто украл документы про "деньги Януковича" под носом у Луценко - нет полномочий (92)

News24UA 2018.01.15 10:11

Генпрокуратура не может начать расследование утечки информации о конфискованных 1,5 млрд долларов "денег Януковича" из-за отсутствия в следователей соответствующих полномочий. Об этом в эфире программы "Завтра" заявил руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк. "С 20 ноября следователи ГПУ утратили полномочия регистрировать любые производства, а Верховная Рада не спешит их продолжать.