В Украине стремительно подорожали доллар и евро (51)

Вести-UA 2018.01.15 11:03

И так каждый день... КИЕВ. Сегодня, 10:52. Вєсті-UA || Новости Украины | Новини України В Украине в понедельник, 15 января, резко вырос курс доллара и евро по отношению к гривне. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает obozrevatel.com. В частности, НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 28,53 грн/$, что на 9 копеек больше, чем днем ранее.