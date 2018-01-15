В Украине стремительно подорожали доллар и евро (51)

2018.01.15 (51)2018.01.14 (4) →
- НБУ ослабил гривню еще на 9 копеек : Bigmir)net Финансы 11:17
- Виртуальные продажи - реальные результаты! : Спутник 11:17
- Курс доллара на межбанке на 10:30 увеличился до 28,58 гривен/доллар : Vector News 11:16
- Нацбанк зафиксировал новый исторический антирекорд гривны : Ведомости-Украина 11:16
- Наличный курс доллара в продаже повысился до 28,68 гривны/доллар : Vector News 11:16
- Курс доллара к рублю на открытии торгов снизился до 56,59 рубля, евро - до 68,94 рубля : TeleTrade Украина 11:14
- Гривна подешевела еще на 10 копеек : Arena.press 11:12
- Наличный курс на 15 января: доллар - 28,35-28,69 грн, евро - 34,10-34,95 грн : Arena.press 11:12
- Наличный курс доллара в продаже повысился до 28,68 гривны/доллар : РБК-Україна 11:12
- Гривна подешевела еще на 10 копеек : Фокус 11:04
- МИД Украины приравняли Россию к Сомали : From-UA.com 11:04
- Наличные и безналичные курсы валют в Харькове на 15 января : Городской Дозор 11:03
- В Украине стремительно подорожали доллар и евро : Вести-UA 11:03
- Наличный курс на 15 января: доллар - 28,35-28,69 грн, евро - 34,10-34,95 грн : 112.ua 11:02
- Стало известно, кто заменит Бойко в ГК "Титан" : SuperOmsk.ru 11:01
- В обменниках Киева продолжает дорожать наличный доллар : Корреспондент.net 11:01
- Гривна продолжит падение : Корреспондент.net 11:01
- В Украине курс доллара встретил новую неделю подъемом : Hyser 10:43
- Курс доллара на межбанке на 10:30 увеличился до 28,58 гривен/доллар : РБК-Україна 10:41
- Следком возбудил уголовное дело по факту поножовщины в школе Перми : Петрозаводск говорит 10:41
- НБУ ослабил гривню еще на 9 копеек : Bigmir)net Новости 10:39
- Гривна 15 января снова бьет антирекорды : Контракты.ua 10:37
- НБУ на 15 января ослабил курс гривны до 28,54 гривен за доллар : Николаев в подробностях 10:33
- Свежий курс НБУ: гривна продолжила катастрофически дешеветь : Prioritet.org 10:31
- Свежий курс НБУ: гривна продолжила катастрофически дешеветь : УСБН Вінниця 10:16
- Убийство Ноздровской: появилось важное уточнение криминолога : УСБН Вінниця 10:16
- Свежий курс НБУ: гривна продолжила катастрофически дешеветь : УСБН Івано-Франківськ 10:16
- В столичных обменниках курс доллара и евро продолжает расти : Українські Новини 10:15
- Свежий курс НБУ: гривна продолжила катастрофически дешеветь : УСБН Запоріжжя 10:14
- Свежий курс НБУ: гривна продолжила катастрофически дешеветь : Антикор.com.ua 10:11
- Курс гривны побил новый исторический антирекорд : Мариупольские новости 10:01
- Нацбанк ослабил официальный курс на 10 копеек : Финансовый клуб 09:36
- Снижение гривни. В Украине евро установил новый антирекорд : Главред 09:35
- Официальный курс: гривня потеряла еще 10 копеек : УП: Економічна правда 09:33
- Курс валют: евро резко подорожал сразу на 45 копеек : DailyUA 09:24
- Ниже еще не было: курс валют побил историческое дно : УСБН Черкаси 09:21
- Ниже еще не было: курс валют побил историческое дно : УСБН Івано-Франківськ 09:16
- Ниже еще не было: курс валют побил историческое дно : УСБН Вінниця 09:16
- Ниже еще не было: курс валют побил историческое дно : УСБН Запоріжжя 09:13
- Курс валют на 15 января: доллар и евро после выходных резко выросли в цене : Аргументы и Факты Украина 09:08
- За выходные доллар подорожал на 10 копеек : ГолосUA 09:05
- Курс НБУ на 15 января: доллар - 28,53 грн, евро - 34,63 грн : ВестиUA 09:04
- Межбанк. Все против гривны : Минфин 09:04
- Курсы валют НБУ на 15 января 2018 года : Вечерний Харьков 09:03
- Украинская гривна уступила доллару еще 9 копеек : Times.dn.ua 08:53
- Официальный курс валют: доллар подорожал на 9 копеек : SobKor.net 08:45
- Украинская гривна уступила доллару еще 9 копеек : ОстроВ 08:40
- Курс валют от НБУ: евро подорожал 45 копеек : Новое Время Бизнес 08:40
- Гривна поздравила украинцев с новым курсом : Финансовый клуб 08:36
- Курс от НБУ: евро и доллар подорожали : DsNews 08:33
- Курс валют на 15 января: евро продолжает стремительно расти : Телеканал новин "24" 08:30
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- НБУ ослабил гривню еще на 9 копеек : ЛІГАБізнесІнформ 08:07
- Курс валют на 15 января : КНК Медиа 07:54
- Официальный курс гривны установлен на уровне 28,53 грн / долл : ПрессОрг24 07:16
- Курс гривны к евро упал до 34,63 грн/EUR : Гордон 07:05