Кризис с мобильной связью в Донецке: на фото сняли очереди за SIM-картами местного оператора (111)

2018.01.15 (111)2018.01.14 (10) →
- СЦКК отреагировал на обращение Vodafone по ремонту в "серой зоне" : Vector News 23:16
- СЦКК принял на рассмотрение обращение компании "Vodafone-Украина" : Arena.press 23:12
- Отключение Vodafone: в оккупированном Донецке очереди за SIM-картами местного оператора, активизировались спекулянты : Антикор.com.ua 23:11
- СЦКК принял на рассмотрение обращение компании "Vodafone-Украина" : 112.ua 23:02
- Vodafone: "СЦКК рассматривает наше обращение о доступе. Ждем." : ДонПресс 22:28
- В Vodafone отреагировали на отсутствие связи в "ДНР" и "ЛНР" : УСБН Одесса 22:19
- В Vodafone отреагировали на отсутствие связи в "ДНР" и "ЛНР" : УСБН Івано-Франківськ 22:16
- В Vodafone отреагировали на отсутствие связи в "ДНР" и "ЛНР" : УСБН Вінниця 22:16
- СЦКК рассматривает обращение Vodafone об обеспечении доступа ремонтникам в "серую зону" : Vector News 22:16
- В Vodafone отреагировали на отсутствие связи в "ДНР" и "ЛНР" : УСБН Запоріжжя 22:14
- Vodafone сделал официальное заявление касательно связи на Донбассе : Знамя индустрии 22:13
- В Vodafone отреагировали на отсутствие связи в "ДНР" и "ЛНР" : Антикор.com.ua 22:10
- В Vodafone назвали условия восстановления мобильной связи в ОРДЛО : IT обозрение 21:49
- СЦКК рассматривает обращение Vodafone об обеспечении доступа ремонтникам в "серую зону" : РБК-Україна 21:41
- Звонки на подконтрольные Украине территории жителям "ЛДНР" будут стоить дороже, чем в Россию : DsNews 21:33
- Vodafone не получает поддержки ни от украинских властей, ни от ОБСЕ в вопросе пропуска ремонтных бригад к "серой" зоне : Cxid.info 21:24
- Потерял "связь" с реальностью: Захарченко пообещал ответить украинцам : УСБН Одесса 21:19
- "Лугаком" и "Феникс" заявили о возможности звонков на подконтрольную территорию : Times.dn.ua 20:53
- В Vodafone назвали условия восстановления мобильной связи в ОРДЛО : InternetUA 20:48
- Жители непризнанной ДНР массово переходят на "сепаратистскую" телефонную связь : Таймер Одесса 20:44
- СЦКК отреагировал на обращение Vodafone по ремонту в "серой зоне" : Kramatorsk.info 20:37
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами "Феникса" : Donbass.UA 20:28
- Потерял "связь" с реальностью: Захарченко пообещал ответить украинцам : УСБН Черкаси 20:22
- Теперь абоненты "Лугаком" могут звонить в Украину, Казахстан, Южную Осетию и Абхазию : Луганск онлайн 20:21
- В Vodafone отреагировали на отсутствие связи в "ДНР" и "ЛНР" : Без Табу 20:17
- Мобильный оператор "Vodafone" попросил пропустить ремонтные бригады к "серой" зоне в АТО : Ведомости-Украина 20:16
- Потерял "связь" с реальностью: Захарченко пообещал ответить украинцам : УСБН Вінниця 20:16
- Потерял "связь" с реальностью: Захарченко пообещал ответить украинцам : УСБН Запоріжжя 20:14
- Потерял "связь" с реальностью: Захарченко пообещал ответить украинцам : Новини онлайн 24 20:09
- "Vodafone-Украина" "безрезультатно" просит пустить ремонтную бригаду в зону АТО для восстановления мобильной связи : Гордон 20:05
- Сорок человек погибли, более ста пострадали в результате двойного теракта в центре Багдада : Пятый канал 20:05
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами "Феникса" : Вести-UA 20:04
- Исчезновение мобильной связи на Донбассе: боевики выдвинули ультиматум : Деловой Славянск 19:55
- "Лугаком" и "Феникс" заявили о возможности звонков на подконтрольную территорию : Ирта-Fax 19:48
- Отключение Vodafone: в оккупированном Донецке очереди за SIM-картами местного оператора, активизировались спекулянты. ФОТОфакт : УкропNews.com 19:46
- В Австралії в розпал літа випав сніг : Сегодня.ua 19:42
- В ДНР пригрозили Vodafone из-за отсутствия связи : Голос Столицы 19:42
- Жители оккупированного Донбасса сообщают о провале мобильных операторов ДНР и ЛНР : Винница Реал 19:35
- Кризис с мобильной связью в Донецке: люди стоят в очереди за SIM-картами "Феникса" : From-UA.com 19:34
- Паранойя Захарченко. Боевики хотят взять под контроль Vodafone : АСН.in.ua 19:13
- Захарченко угрожает ввести внешнее управление к "Vodafone", а Минсвязи ДНР строит радиомост для жителей ДНР : Горловская мазаика 19:13
- Потерял "связь" с реальностью: Захарченко пообещал ответить украинцам : Politeka 19:10
- "Лугаком" и "Феникс" заявили о возможности звонков на подконтрольную территорию : Новости Донбасса 19:09
- Vodafone просит обеспечить ремонтной бригаде доступ в "серую зону" на Донбассе : Media House 19:07
- Отключение Vodafone: В Донецке очереди за SIM-картами местного оператора : DsNews 19:03
- Vodafone продолжает списывать деньги со счетов своих абонентов в "ДНР" даже без связи : Страна.ua 19:02
- Захарченко допускает захват имущества Vodafone на подконтрольной "ДНР" территории : Times.dn.ua 18:53
- Vodafone просит допуска в "серую зону" для восстановления связи на Донбассе : Times.dn.ua 18:53
- Vodafone попросила допустить своих ремонтников в "серую зону" Донбасса : Вести.ua 18:46
- Оккупированный Донбасс остается без мобильной связи: жители Донецка сообщили о новой проблеме с местным оператором : УкропNews.com 18:45
- Захарченко пригрозил отжать имущество мобильного оператора Vodafone : Информационное Сопротивление 18:42
- Vodafone просит обеспечить доступ к "серой зоне" на Донбассе для восстановительных работ : NewsOne 18:39