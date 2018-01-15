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Кризис с мобильной связью в Донецке: на фото сняли очереди за SIM-картами местного оператора

Кризис с мобильной связью в Донецке: на фото сняли очереди за SIM-картами местного оператора (111)

Телеканал новин "24" 2018.01.15 17:00
Мобильная связь в Донецке / Фото из открытых источников В интернете опубликованы фотографии оккупированного боевиками Донецка. На кадрах изображены люди, которые стоят в очередях за SIM-картами местного мобильного оператора "Феникс". Соответствующие фото в Twitter опубликовал блогер Necro Mancer. Отметим, что 11 января на оккупированных территориях Донбасса полностью исчезла мобильная связь Vodafone из-за порыва магистрального
ОПЕРАТОР, ДОНБАСС, VODAFONE, КАБЕЛЬ, СВЯЗЬ, ФЕНИКС, Рубан, Захарченко, Украина, Донецк, Луганск, Киев, Россия
2018.01.15 (111)

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