Кризис с мобильной связью в Донецке: на фото сняли очереди за SIM-картами местного оператора (111)

Телеканал новин "24" 2018.01.15 17:00

Мобильная связь в Донецке / Фото из открытых источников В интернете опубликованы фотографии оккупированного боевиками Донецка. На кадрах изображены люди, которые стоят в очередях за SIM-картами местного мобильного оператора "Феникс". Соответствующие фото в Twitter опубликовал блогер Necro Mancer. Отметим, что 11 января на оккупированных территориях Донбасса полностью исчезла мобильная связь Vodafone из-за порыва магистрального