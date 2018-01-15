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Семья, традиции - перспективы нации!

Семья, традиции - перспективы нации! (68)

ОСинформ 2018.01.15 01:28
"Популяция белых медведей насчитывает сегодня около 25 тысяч особей, и ученые крайне обеспокоены тем, что в ближайшее время, в связи с изменением климата, их численность может снизиться на треть". Это короткое сообщение на одном из телеканалов России, заставило задуматься над вопросом: "А, есть ли какая-либо возможность просчитать перспективы осетинского народа, или это никого не интересует?" Или, мы
ЧЕХИЯ, ПРАГА, ПРЕЗИДЕНТ, ТУР, ДИАШ, ВЫБОР, Чехия, Украина, Россия, Крым
2018.01.15 (68)

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