Семья, традиции - перспективы нации! (68)

ОСинформ 2018.01.15 01:28

"Популяция белых медведей насчитывает сегодня около 25 тысяч особей, и ученые крайне обеспокоены тем, что в ближайшее время, в связи с изменением климата, их численность может снизиться на треть". Это короткое сообщение на одном из телеканалов России, заставило задуматься над вопросом: "А, есть ли какая-либо возможность просчитать перспективы осетинского народа, или это никого не интересует?" Или, мы