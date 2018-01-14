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В Киеве подорожают маршрутки

В Киеве подорожают маршрутки (13)

Укринформ 2018.01.14 15:17
Ukrinform В столице дорожает проезд в частных маршрутных микроавтобусах. Часть перевозчиков уже подняли цену на 1-2 гривны, еще часть обещают сделать это с 15 января. Как пишет "Слово и Дело", об этом агентству рассказали сами перевозчики. В Киеве существенно подорожает проезд в маршруткахИз-за подорожания топлива стоимость проезда в киевских маршрутках может вырасти до 9 гривен. "Подорожало горючее и нам пришлось поднять стоимость проезда", - объясняют
ПРОЕЗД, БОРЩАГОВКА, ВИНОГРАДАРЬ, НИКОЛЬСКАЯ, ОТРАДНЫЙ, БЕРЕЗНЯК, Киев, Севастополь, Украина
2018.01.15 (13)

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