В Киеве подорожают маршрутки (13)

2018.01.15 (13)2018.01.14 (69) →
- Перевозчики грозят подорожанием проезда : Status Quo 11:13
- В Киеве резко подняли цены на проезд в маршрутках : Обозреватель 11:10
- В Киеве в очередной раз подорожал проезд в маршрутках : IPnews 10:48
- Лавров рассказал о страхах администрации Трампа : Rambler.ua 10:34
- В Киеве опять подорожал проезд в маршрутках : Фраза.ua 10:34
- Когда получим качество и безопасность: в Киеве дорожает проезд в маршрутках : NewsNetwork 10:19
- В маршрутках Киева подорожал проезд : Версии.com 10:03
- Соперник Земана на выборах президента Чехии опасается влияния РФ : Версии.com 10:03
- В Киеве подорожал проезд во многих маршрутках : ТВі 09:57
- Сегодня в Киеве подорожают все маршрутки : КиевВласть.com.ua 09:52
- В Киеве подорожают маршрутки - СМИ : Минфин 09:04
- В Киеве снова подорожает проезд в маршрутках : Соцпортал 08:45
- Маршрутчики в очередной раз повысили цены на проезд : RUpor.info 08:12
- В Киеве повышается цена на проезд в маршрутках : Gazeta.ua 01:05
- В Киеве - новая волна подорожания проезда в маршрутках : LikeNews 00:58