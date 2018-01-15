В Турции самолет выкатился за пределы ВПП и чуть не упал в море (21)

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- Boeing 737 Pegasus Airlines съехал с полосы после посадки в Трабзоне : Українські реалії 10:59
- В Сети появилось видео паники в салоне самолета, который едва не выкатился в море в Турции : ТСН.ua 10:44
- В Турции самолет едва не съехал со склона в море. Видео : РепортерUA 10:42
- Путин нашел в мавзолее "аналог святых мощей" : RUpor.info 10:42
- В Сети появилось видео с самолетом, который застрял на краю обрыва : Пенза-Взгляд 10:31
- Опубликовано видео из салона самолета, который едва не выкатился в море в Турции : DailyUA 10:24
- Чудесное избежание крушения самолёта в Турции (ВИДЕО) : Паноптикон 10:23
- Пассажирский самолет во время посадки чуть не упал в море в Турции : ТелеБудка 09:52
- В сети опубликовали видео аварии самолета, который едва не упал в море : IPnews 09:48
- В Турции самолет выкатился за пределы ВПП и чуть не упал в море : Главное 09:35
- В Турции самолет выкатился за пределы ВПП и чуть не упал в море : Диванная Сотня 09:33
- Самолет Pegasus Airlines выкатился за пределы взлетной полосы в Турции и чуть не упал в море / Фото : BlackSeaNews.net 09:32
- В сети опубликовали видео из падающего самолета в Турции : ГолосUA 09:05
- В Турции пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и едва не упал в море : Позиция 07:31
- Появилось видео из падающего в море самолета в Турции [видео] : Комсомольская Правда в Украине 07:16
- Украинский умелец построил на даче дворец из пустых бутылок из-под шампанского : ИнформБюро.dn.ua 06:46
- Появилось видео паники пассажиров повисшего над обрывом самолета : Власти.нет 06:46
- Появилось видео из падающего в море самолета в Турции : Arena.press 02:12
- Появилось видео из падающего в море самолета в Турции : Bigmir)net Новости 02:09
- Появилось видео из падающего в море самолета в Турции : Корреспондент.net 01:31
- В Турции самолет при посадке остановился на краю обрыва (ВИДЕО) : Kordon.com.ua 00:54
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