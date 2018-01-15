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В Турции самолет выкатился за пределы ВПП и чуть не упал в море

В Турции самолет выкатился за пределы ВПП и чуть не упал в море (21)

Главное 2018.01.15 09:35
Самолет лоукостера Pegasus Airlines "Боинг 737-800", на борту которого находилось 168 пассажиров и членов экипажа, вылетел из Анкары и приземлился в городе Трабзон на побережье Черного моря вечером в субботу. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили местные власти. Пассажиры лайнера были эвакуированы. Причина инцидента в настоящее время расследуется. Государственное Анатолийское информагентство сообщает, что на борту
ТРАБЗОН, САМОЛЕТ, ТУРЦИЯ, ПОЛОСА, БОРТ, ПАССАЖИР, Pegasus Airlines, Турция, Анкара
2018.01.15 (21)

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