В Госдуме РФ хотят расторгнуть договор с Украиной о территориальных границах (29)

Мариупольские новости 2018.01.14 19:01

В Госдуме Российской Федерации предлагают расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной в части о территориальных границах. И вновь камнем преткновения стал Крым, ведь, подписав в 1997 году этот документ, Россия признала Крым и Севастополь частью территории Украины. "Наша трактовка Договора состоит в том, что наше признание границ, сделанное в этом Договоре, взаимосвязано с темой Договора - дружба,