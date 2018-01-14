В Госдуме РФ хотят расторгнуть договор с Украиной о территориальных границах (29)

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- Лавров рассказал, как Россия уважает нерушимость границ Украины. Без учета украденного Крыма : Times.dn.ua 10:53
- Главный дипломат Путина отличился новым циничным заявлением по поводу Украины : Апостроф 10:45
- Лавров рассказал, как Россия уважает нерушимость границ Украины. Без учета украденного Крыма : ОстроВ 10:40
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- Россия продолжает уважать территориальную целостность Украины, - Лавров : Новости мира 10:22
- В России предложили денонсировать Договор о дружбе с Украиной в части границ стран : 62.ua 10:05
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- Марчук: в 2014-ом Россия осуществила то, что планировала в 1992-95 годах : ReplyUA.net 09:36
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- Идеолог "русского мира" инициирует денонсацию договора о сотрудничестве с Украиной : Trust.UA 08:55
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- В Госдуме предложили денонсировать договор о дружбе с Украиной : Весь Харьков 08:09
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- Российский депутат предложил официально отменить границы, "дружбу" и "партнерство" Украины и РФ : Информационное Сопротивление 07:12
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- В ГД посоветовали частично денонсировать договор о дружбе с государством Украина : Европейская правда 06:33
- В России хотят расторгнуть договор с Украиной в части признания границ : Власти.нет 06:16
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