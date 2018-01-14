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В Госдуме РФ хотят расторгнуть договор с Украиной о территориальных границах

В Госдуме РФ хотят расторгнуть договор с Украиной о территориальных границах (29)

Мариупольские новости 2018.01.14 19:01
В Госдуме Российской Федерации предлагают расторгнуть Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной в части о территориальных границах. И вновь камнем преткновения стал Крым, ведь, подписав в 1997 году этот документ, Россия признала Крым и Севастополь частью территории Украины. "Наша трактовка Договора состоит в том, что наше признание границ, сделанное в этом Договоре, взаимосвязано с темой Договора - дружба,
ЗАТУЛИН, УКРАИНА, ДОГОВОР, ГРАНИЦА, РАТИФИКАЦИЯ, ДРУЖБА, Затулин, Украина, Россия, Крым, Севастополь
2018.01.15 (29)

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