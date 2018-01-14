ДТП на Запорожье: поезд уничтожил ВАЗ-2101. ФОТО (33)

Автополигон 2018.01.14 21:14

14 января в 10:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на нерегулируемом железнодорожном переезде вблизи пгт. Акимовка Акимовского района произошло ДТП. Как выяснилось, локомотив пассажирского поезда No 86 "Львов - Новоалексеевка" столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2101. В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗ-2101 с травмами средней степени тяжести доставлены в Якимовскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.