В МИД назвали опасные для украинских туристов страны (69)

Дело.ua 2018.01.15 10:32

Среди них и Россия Украинцев просят не ехать в Сирию, Ливию, Йемен, Сомали и Россию. Об этом в Twitter написал госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц. "Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть делают невозможное", - отметил дипломат. 13 января в Ливии освободили украинского врача, похищенного несколько дней назад местными боевиками. Как сообщалось ранее, уполномоченный Верховной Рады по правам человека