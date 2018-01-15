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Фокус: Украина

В МИД назвали опасные для украинских туристов страны (69)

Дело.ua 2018.01.15 10:32
Среди них и Россия Украинцев просят не ехать в Сирию, Ливию, Йемен, Сомали и Россию. Об этом в Twitter написал госсекретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц. "Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть делают невозможное", - отметил дипломат. 13 января в Ливии освободили украинского врача, похищенного несколько дней назад местными боевиками. Как сообщалось ранее, уполномоченный Верховной Рады по правам человека
СИРИЯ, ЛИВИЯ, УКРАИНЕЦ, ЗАЯЦ, СОМАЛИ, ЙЕМЕН, Заяц, Россия, Украина, Сирия
2018.01.15 (69)

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