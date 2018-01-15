В МИД назвали опасные для украинских туристов страны (69)

2018.01.15 (69)2018.01.14 (19) →
- В МИД назвали 5 стран, которые не следует посещать украинцам : #Буквы 11:19
- У Климкина назвали опасные для украинцев страны : Укринформ 11:17
- Госсекретарь МИД назвал страны, опасные для поездок украинцев : Vector News 11:16
- Появилось видео из школы в Перми, где в результате нападения пострадали дети : Страна.ua 11:16
- МИД назвал пятерку саміых небезопасных для посещения украинцами стран : Fin.org.ua 11:15
- В МИД Украины назвали опасные для посещения страны : РБК-Україна 11:12
- В МИД назвали пятерку стран, которые не следует посещать украинцам : Arena.press 11:12
- МИД не советует украинцам ездить в пять стран : Arena.press 11:12
- В МИД назвали опасные для украинцев страны. В их числе Россия : Новости Донбасса 11:09
- Куда украинцам лучше не ехать: пять самых опасных стран : Аргументы и Факты Украина 11:08
- В МИД назвали опасные для украинцев страны : Контракты.ua 11:07
- Гривна подешевела еще на 10 копеек : Фокус 11:04
- МИД Украины приравняли Россию к Сомали : From-UA.com 11:04
- В МИД назвали самые опасные для украинцев страны : ТехноСотня 11:02
- В МИД перечислили опасные для украинцев страны : Николаевские Известия 10:49
- В МИД назвали четыре опасных страны для украинцев : IPnews 10:48
- МИД Украины приравняли Россию к Сомали : Интеллект Украины 10:47
- В МИД призвали украинцев не посещать ряд опасных стран : Hronika.info 10:43
- МИД назвал пять самых опасных стран для украинцев, включив в список Россию : Новое Время 10:40
- Названы небезопасные для посещения украинцами страны - МИД : Експерт-центр 10:34
- В МИД назвали опасные для украинских туристов страны : Дело.ua 10:32
- МИД опубликовал список самых опасных для украинцев стран : Ракурс 10:32
- В МИД перечислили опасные для украинцев страны : Капитал 10:20
- На выходных двое украинских солдат были ранены в Попаснянском районе : Вибори в Україні та світі 10:17
- Украинцев предупредили, куда лучше не соваться : Znaj.ua 10:17
- В МИДе посоветовали украинцам не посещать Россию и Африку : Наш Киев 10:17
- В МИД Украины поставили Россию в один ряд с Сомали : Нардеп.org.ua 10:16
- МИД назвал пятерку саміых небезопасных для посещения украинцами стран : Укрудпром 10:15
- В МИД Украины напомнили об опасных для путешествий странах : Uapress.info 10:15
- МИД Украины приравнял Россию к Сомали : Антифашист 10:10
- В МИД озвучили опасные для украинцев страны : Украинский выбор 10:09
- МИД не советует украинцам ездить в пять стран : Фокус 10:04
- В МИД назвали пятерку стран, которые не следует посещать украинцам : 112.ua 10:02
- Министерство иностранных дел назвало опасные для украинцев страны : Ирта-Fax 09:48
- В МИД назвали самые опасные для украинцев страны : Зеркало недели. Украина 09:47
- Сигурдарсон: "Было бы здорово перевести в "Ростов" всю сборную Исландии" : Соккер.ру 09:45
- В МИДе назвали опасные для украинцев страны : Слово і Діло 09:45
- В МИД назвали самые опасные для украинцев страны : УкропNews.com 09:45
- Названы самые опасные для украинцев страны : Hyser 09:44
- Не только Россия: названы самые опасные для украинцев страны : Hronika.info 09:43
- Сомали и Россия - названы опасные страны для украинцев : ICTV Факти 09:36
- В МИДе назвали самые небезопасные страны для украинцев : ГолосUA 09:35
- Назвали небезопасные страны для посещения украинцами : Gazeta.ua 09:35
- Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Россия. МИД не рекомендует в эти страны ездить украинцам : Главное 09:35
- Россия наряду с Сомали попала в список стран, куда украинцам не рекомендуют ездить : Факты и комментарии 09:34
- Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и Россия: в МИД назвали опасные для украинцев страны и попросили не посещать их : Черноморская телерадиокомпания 09:18
- В МИД назвали опасные для украинцев страны : Новости N 09:15
- Новий скандал у Білому домі: Трампа звинуватили у расизмі : ТСН.ua 09:15
- Названы самые опасные страны для украинцев : Український Бізнес Ресурс 09:15
- В МИД всё гармонирует под стать Климкина : News24UA 09:11
- Названы небезопасные для посещения украинцами страны - МИД : Интерфакс-Україна 09:06
- Украинский МИД поставил Россию в один ряд с Сомали : Главное 09:05
- Россия - не единственная. Какие еще страны считает опасными МИД Украины : Iнше ТВ 08:47
- В МИД назвали опасные для украинцев страны. Среди них - Сирия и Россия : Комсомольская Правда в Украине 08:46
- Ливия, Сирия, Йемен, Сомали и Россия: в МИД назвали опасные для украинцев страны и попросили не посещать их : УкропNews.com 08:45