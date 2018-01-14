ВСУ сбили в зоне АТО российский беспилотник (14)

Слово і Діло 2018.01.14 21:44

В зоне проведения АТО военнослужащие подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник российского производства. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook вечером в воскресенье, 14 января, пишет "Слово и Дело". Карта АТО: ситуация на востоке Украины на 14 январяСитуация на востоке страны по состоянию на 06:00 14 января 2017 по данным СНБО Украины, пресс- центра АТО, Минобороны, журналистов и волонтеров.