ВСУ сбили в зоне АТО российский беспилотник (14)

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- В зоне АТО сбит очередной российский беспилотник : Informator.media 09:06
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- В зоне АТО военные снова сбили российский беспилотник : Власти.нет 08:16
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- Украинские военные сбили вражеский беспилотник в зоне АТО : NewsOne 06:39
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- Силы АТО на Донбассе сбили очередной российский беспилотник "Орлан-10" : Украина криминальная 01:32
- Силы АТО сбили на Донбассе российский беспилотник : Media House 01:07