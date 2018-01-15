Без США Украина не способна создать Службу финрасследований (44)

UA1.com.ua 2018.01.15 10:44

В Америке будут активно следить за создание данной госслужбы. По итогам встречи главы Министерства финансов Александра Данилюка с заместителем директора госагенства США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) Джамалом Эль-Хинди в США, министр финансов заявил о готовности FinCEN помочь Украине в создании Службы финансовых расследований. Заявление размещено на сайте Минфина. "Во время встречи обсудили текущие вопросы во взаимодействии FinCEN с