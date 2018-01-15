В США авто влетело в окно второго этажа стоматологической клиники (52)

From-UA.com 2018.01.15 08:34

В калифорнийском городе Санта-Ана автомобиль врезался во второй этаж стоматологической клиники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Los Angeles Times. Автомобиль, которым управлял водитель в состоянии наркотического опьянения, двигался на высокой скорости и врезался в отбойник, поднялся в воздух и залетел в здание клиники в районе второго этажа. Пожарные округа Лос-Анджелес и Управления пожарной охраны Орандж Каунти