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Фокус: Украина

В США авто влетело в окно второго этажа стоматологической клиники (52)

From-UA.com 2018.01.15 08:34
В калифорнийском городе Санта-Ана автомобиль врезался во второй этаж стоматологической клиники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Los Angeles Times. Автомобиль, которым управлял водитель в состоянии наркотического опьянения, двигался на высокой скорости и врезался в отбойник, поднялся в воздух и залетел в здание клиники в районе второго этажа. Пожарные округа Лос-Анджелес и Управления пожарной охраны Орандж Каунти
ЭТАЖ, КЛИНИКА, ВОДИТЕЛЬ, ОТБОЙНИК, АВТОМОБИЛЬ, НАРКОТИК, США

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