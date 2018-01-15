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Били детей ножами в голову: В Перми школьники устроили резню, много раненых

Били детей ножами в голову: В Перми школьники устроили резню, много раненых (76)

УСБН Черкаси 2018.01.15 10:21
В Перми (Россия) двое вооруженных неизвестных мужчин в масках напали на учеников в школе. Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина. "Двое преступников в масках совершили нападение на учительницу и учеников. В результате вооруженного нападения ножевые ранения получили девять человек: одна учительница и восемь учеников", - рассказала она.
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