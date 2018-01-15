В Перми напали на школьников: ранены учительница и 8 учеников (71)

InfoResist.org 2018.01.15 09:15

Фото: РИА Новости ria.ru В Перми (Россия) двое вооруженных неизвестных мужчин в масках напали на учеников в школе. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства территориальной безопасности Пермского края Елена Дубинина, передает РИА Новости. "Двое преступников в масках совершили нападение на учительницу и учеников. В результате вооруженного нападения ножевые ранения получили девять человек: одна учительница и восемь учеников", - рассказала она.