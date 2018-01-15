СБУ задержала банду хакеров, которые следили за украинцами через мобилки (48)

Укрудпром 2018.01.15 11:15

СБУ задержала группу хакеров, которые воровали личные данные с мобильных устройств украинцев. Об это сообщается на сайте спецслужбы. Киберпреступники из различных регионов Украины разработали хакерское программное обеспечение, которое при установке на мобильные устройства позволяло считывать нужные киберпреступникам данные. В частности они перехватывали телефонные разговоры, СМС и ММС-переписку,