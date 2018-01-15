Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

СБУ задержала банду хакеров, которые следили за украинцами через мобилки (48)

Укрудпром 2018.01.15 11:15
СБУ задержала группу хакеров, которые воровали личные данные с мобильных устройств украинцев. Об это сообщается на сайте спецслужбы. Киберпреступники из различных регионов Украины разработали хакерское программное обеспечение, которое при установке на мобильные устройства позволяло считывать нужные киберпреступникам данные. В частности они перехватывали телефонные разговоры, СМС и ММС-переписку,
ПЕРЕПИСКА, ЗЛОУМЫШЛЕННИК, ЗАКАЗЧИК, УСТРОЙСТВО, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, ФИГУРАНТ, Украина, Харьков, Россия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018