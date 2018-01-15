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Фокус: Украина

Лавров считает, что Украина нарушила Будапештский меморандум (219)

QHA Крымские Новости 2018.01.15 14:33
Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с очередной манипуляцией относительно Украины МОСКВА (QHA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина, допустив Майдан, нарушила Будапештский меморандум. По его словам, то, что произошло после Майдана, было "грубейшим нарушением будапештских обязательств". - Мы много раз отвечали на вопросы, в том числе в отношении Будапештского меморандума от 1994 года, в соответствии с котором Украина отказалась от
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