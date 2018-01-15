Полторак ограничил сам себя в праве раздавать гражданским наградное оружие (84)

Политнавигатор 2018.01.15 20:27

Министр обороны Украины Степан Полторак инициировал и подписал приказ об ограничении самого себя в праве награждения гражданских лиц отличиями "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие", передает корреспондент "ПолитНавигатора". Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. "Отныне этими отличиями могут быть награждены только военнослужащие ВСУ и других силовых структур, а также те, кто был уволен в отставку или запас с