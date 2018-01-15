В Харькове разоблачили патрульных, которые вымогали деньги у водителей (109)

УНИАН 2018.01.15 21:32

Происшествия Сегодня их задержали во время получения 20 тысяч гривень взятки. По месту их проживания и работы продолжаются обыски / фото УНИАН В Харькове разоблачили троих патрульных полицейских в возрасте 25-27 лет, которые требовали от водителей деньги за непривлечение к административной ответственности Как сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины, установлено, что инспекторы наладили схему поборов с водителей-