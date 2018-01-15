В Харькове разоблачили патрульных, которые вымогали деньги у водителей (109)

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- СБУ задержала на взятке группу харьковских полицейских, получивших 20 тысяч гривен взятки (ФОТО) : ГолосUA 18:05
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- В Харькове патрульных полицейских поймали на взятке : Информационное Сопротивление 17:12
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