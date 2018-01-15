"Позиции очень различны": глава МИД Климкин обсудил с Лавровым миротворцев на Донбассе и освобождение заложников (95)

Преступности.нет 2018.01.15 22:26

Глава МИД Украины Павел Климкин провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом глава МИД Павел Климкин написал на своей странице в Твиттер. По словам Климкина, позиции сторон очень различны, но сторонам необходимо работать дальше. "Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой