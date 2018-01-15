Британские истребители подняли в воздух для перехвата самолетов РФ (66)

- Бельгия подняла истребители для перехвата двух самолетов РФ : НикВести 23:14
- В Норвегии ветер помешал самолетам подняться для перехвата российских бомбардировщиков : LB.ua 23:07
- Бельгия подняла в воздух истребители для перехвата российских бомбардировщиков : УРА-Информ 21:00
- Бельгия подняла в воздух истребители для перехвата российских бомбардировщиков : LikeNews 20:58
- Истребители НАТО перехватили российские бомбардировщики Ту-160 : Kordon.com.ua 20:54
- Истребители перехватили "заблудившихся" российских бомбардировщиков : Znaj.ua 20:47
- Бельгийцы перехватили два российских бомбардировщика : Факты и комментарии 20:34
- ВВС Бельгии перехватили российские бомбардировщики над Северным морем : OnPress.info 20:21
- Истребители ВВС Великобритании подняли на перехват по тревоге : Ведомости-Украина 20:16
- Позорисько, вже забанив: росіянам показали передвиборчий сайт Путіна : УСБН Івано-Франківськ 20:16
- Британские истребители подняли в воздух для перехвата самолетов РФ : BlackSeaNews.net 20:02
- Вокалістка The Cranberries померла під час запису нової пісні : УНІАН 20:02
- Бельгийские истребители защитили страны НАТО от российских бомбардировщиков : 2000.ua 20:00
- Бельгийские истребители перехватили два российских бомбардировщика : Страна.in.ua 19:48
- ВВС Бельгии перехватили российские бомбардировщики над Северным морем : Информационное Сопротивление 19:42
- Британские ВВС перехватили российские бомбардировщики у своих границ : Gazeta.ua 19:05
- Бельгийские самолеты перехватили два российских бомбардировщика над Северным морем : Крым.Реалии RFE/RL 18:56
- Бельгия подняла истребители на перехват российских самолетов : Власти.нет 18:46
- Бельгийские истребители перехватили два бомбардировщика РФ над Северным морем : Укринформ 18:32
- ВВС Бельгии перехватили два Ту-160 над Северным морем : УСБН Черкаси 18:22
- Оператор Vodafone-Україна 11 січня, повністю перестав працювати в Луганську і 12 січня в Донецьку : Ukr.Media 18:16
- ВВС Бельгии перехватили два Ту-160 над Северным морем : УСБН Вінниця 18:16
- Бельгия подняла истребители на перехват российских бомбардировщиков : Комсомольская Правда в Украине 18:16
- ВВС Бельгии перехватили два Ту-160 над Северным морем : УСБН Житомир 18:16
- Правда, что Светлана Журова провела новогодние каникулы в Архызе? : Аргументы и Факты в регионах 18:16
- ВВС Бельгии перехватили два Ту-160 над Северным морем : УСБН Запоріжжя 18:14
- ВВС Бельгии перехватили два Ту-160 над Северным морем : Europe.newsru.ua 18:13
- Бельгия подняла истребители для перехвата двух российских самолетов : Четверта Влада 18:05
- Самолеты Британии перехватили два бомбардировщика РФ : BBC Українська служба 18:01
- Бельгийские ВВС перехватили бомбардировщики РФ над Северным морем : UA.news 17:44
- Бельгийские истребители перехватили два бомбардировщика РФ над Северным морем : Гордон 17:35
- Истребители НАТО перехватили российские бомбардировщики Ту-160 : Главред 17:35
- Месси побил рекорд игрока "Баварии" Герда Мюллера по количеству голов : Перший Діловий 17:35
- Нарушений ПДД в Беларуси в прошлом году было больше, чем авто : Еврорадио.fm 17:34
- Возле Бельгии кружили российские бомбардировщики, - СМИ : DsNews 17:34
- Британские истребители перехватили 2 российских бомбардировщика в небе над Северным морем : УкропNews.com 17:15
- Бельгия подняла в воздух истребители для перехвата российских бомбардировщиков : Arena.press 17:14
- Бельгия подняла истребители на перехват российских самолетов : Весь Харьков 17:09
- Бельгия подняла авиацию для перехвата самолетов России : Дело.ua 17:02
- Бельгия и Британия подняли военную авиацию на перехват российских бомбардировщиков : Страна.ua 17:02
- Бельгия подняла истребители на перехват российских самолетов : АТН 17:01
- Бельгия подняла в воздух истребители для перехвата двух российских самолетов : УкропNews.com 16:45
- Бельгия подняла истребители для перехвата двух российских самолетов : Електронні Вісті 16:45
- Бельгия подняла истребители на перехват российских самолетов : LB.ua 16:37
- Бельгийские истребители поднялись в воздух для перехвата российских истребителей : Realist.online 16:35
- Бельгийские истребители перехватили два российских бомбардировщика : Еспресо TV 16:34
- Бельгия подняла истребители из-за российских бомбардировщиков : Экономические известия 16:33
- Над Северным морем истребители Великобритании перехватили российские бомбардировщики : Ракурс 16:33
- Британские истребители перехватили 2 российских бомбардировщика в небе над Северным морем : Dialog.ua 16:32
- А вы сегодня улыбались? 15.01.2018 : Планета тайн 16:32
- В Северной Осетии прошел единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина : Осетинское Радио и Телевидение 16:28
- ВВС Британии вылетели на перехват российских бомбардировщиков : ДонПресс 16:28
- Бельгия подняла истребители для перехвата двух самолетов РФ : Однако.su 16:20
- Бельгия подняла в воздух истребители для перехвата российских бомбардировщиков : Капитал 16:20
- Британские истребители перехватили два бомбардировщика РФ над Северным морем : Vector News 16:17
- Бельгия подняла истребители для перехвата двух российских самолетов : Vector News 16:17
- Бельгия подняла истребители для перехвата двух самолетов РФ : Местные вести 16:15
- Британские ВВС вылетели на перехват российских бомбардировщиков : Arena.press 16:14
- Бельгия подняла истребители для перехвата двух самолетов РФ : ЛІГАБізнесІнформ 16:07
- Повідомлення для ЗМІ : Хмельницька ОДА 16:07