Британские истребители подняли в воздух для перехвата самолетов РФ (66)

BlackSeaNews.net 2018.01.15 20:02

Истребители были подняты с аэродрома королевских ВВС в шотландском городе Лоссимут в округе Мори. В понедельник, 15 января, ВВС Великобритании подняли в воздух два истребителя из Шотландии для перехвата российских самолетов вблизи воздушного пространства страны. Об этом сообщает Reuters, передает comments.ua. "Это активная операция, и потому мы не предоставим никакой дополнительной информации, пока миссия не будет завершена", - рассказал агентству спикер