Львов и Тернополь: Польша пошла на неожиданный шаг в отношении Украины (66)

Антикор.com.ua 2018.01.15 19:11

Львов и Тернополь: Польша пошла на неожиданный шаг в отношении Украины Польская государственная судоходная компания планирует назвать новые корабли "Львов" и "Тернополь", якобы на честь бывших польских городов на территории так называемых восточных кресов. Как сообщает Radio Szczecin, об этом заявил менеджер госкомпании Польское морское пароходство Павел Бжезицкий, передает ЕП. Первый корабль, который компания вскоре должна получить с китайской верфи,