Венгрия будет активно выступать против инициатив Украины по "ограничению" прав меньшинств (86)

Journalist.today 2018.01.15 20:50

15.01.2018 Фото из открытых источников Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркивает, что его страна готовится выступить против новых инициатив Киева по "ограничению" прав венгерского национального меньшинства в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии. Отмечается, что глава МИД Венгрии, говоря о запланированном принятии нового законодательства в Украине, которое "еще сильнее ограничит права меньшинств