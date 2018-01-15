По нашим материалам, Плотницкий находится в России. И это все, что СБУ может сейчас обнародовать, - Гуськов (74)

- СБУ засекла экс-главаря "ЛНР" Плотницкого : Нардеп.org.ua 22:16
- Позорный побег: стало известно, где сейчас Плотницкий : Вести-UA 21:04
- Позорный побег: стало известно, где сейчас Плотницкий : Интеллект Украины 20:47
- В СБУ рассказали, где прячется сбежавший из Луганска Плотницкий : ReplyUA.net 20:36
- СБУ установила местонахождение экс-главаря "ЛНР" Плотницкого : DailyUA 20:24
- Стало известно, куда сбежал Плотницкий : Вісті.pro 20:18
- По нашим материалам, Плотницкий находится в России. И это все, что СБУ может сейчас обнародовать, - Гуськов : УкропNews.com 20:16
- СБУ знает, где находится бывший главарь ЛНР Плотницкий : "Наша газета" (Луганск) 20:09
- Позорный побег: стало известно, где сейчас Плотницкий : From-UA.com 20:04
- В СБУ рассказали, где обосновался Плотницкий : Винница Реал 19:35
- Позорный побег после отставки: стало известно, где сейчас Плотницкий : УСБН Черкаси 19:22
- Позорный побег после отставки: стало известно, где сейчас Плотницкий : УСБН Одесса 19:19
- Глава ЦИК предлагает уменьшить необходимое число подписей для выдвижения на президентских выборах : Народная газета 19:19
- Позорный побег после отставки: стало известно, где сейчас Плотницкий : УСБН Івано-Франківськ 19:16
- Позорный побег после отставки: стало известно, где сейчас Плотницкий : УСБН Вінниця 19:16
- В СБУ рассказали, где теперь Плотницкий : Местные вести 19:15
- Позорный побег после отставки: стало известно, где сейчас Плотницкий : УСБН Запоріжжя 19:14
- В СБУ рассказали, где прячется Плотницкий : Arena.press 19:12
- В СБУ рассказали, куда подевался свергнутый главарь "ЛНР" Плотницкий : УкрОП.org 18:59
- Куда делся Плотницкий? : The Kiev Times 18:53
- В СБУ рассказали, где скрывается экс-главарь Плотницкий : Hyser 18:43
- Позорный побег после отставки: стало известно, где сейчас Плотницкий : Новини онлайн 24 18:39
- Официально: в СБУ рассказали, где находится бывший "глава ЛНР" : Донецкие Новости 18:27
- В СБУ рассказали, где прячется Плотницкий : Маю право 18:01
- В СБУ рассказали, где скрывается экс-главарь "ЛНР" Плотницкий : Соцпортал 17:45
- Моральный лидер террористов "ЛНР" скрывается в России : RUpor.info 17:42
- В СБУ рассказали, где прячется Плотницкий : Сегодня.ua 17:42
- Где прячется Плотницкий? СБУ нашла экс-главаря "ЛНР" : Обозреватель 17:40
- Позорный побег после отставки: стало известно, где сейчас Плотницкий : Politeka 17:40
- В СБУ рассказали, где осел Плотницкий : Kramatorsk.info 17:37
- В СБУ сообщили, где сейчас находится Плотницкий : QHA Крымские Новости 17:33
- В СБУ рассказали, где скрывается экс-главарь "ЛНР" Плотницкий : Data.ua 17:32
- В СБУ рассказали, где скрывается экс-главарь "ЛНР" Плотницкий : Телеканал новин "24" 17:30
- "Лизоблюдство": в Україні з'явився посуд із Геращенком, який облизує тарілку : Press-Центр 17:30
- Стало известно куда сбежал Плотницкий : Новости Луганска 17:22
- В СБУ рассказали, где теперь Плотницкий : УСБН Черкаси 17:22
- В СБУ знают, куда сбежал Плотницкий : Без Табу 17:17
- В СБУ рассказали, куда сбежал Плотницкий : ForUm 17:04
- В СБУ рассказали, где живет Плотницкий : Хвиля 16:36
- Плотницкий находится на территории Российской Федерации, - СБУ : Інформатор.news 16:36
- В СБУ озвучили нынешнее место прибывания Плотницкого : Восточный фарватер 16:35
- В с. Заря Саратского района провели капитальный ремонт в детских садах : Пора говорить 16:34
- Экс-главарь так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий находится на территории России - СБУ : Експерт-центр 16:34
- Экс-главарь "ЛНР" Плотницкий сбежал в Россию - СБУ : Укринформ 16:32
- Армянские военные проходят в Грузии курс горной подготовки : BlackSeaNews.net 16:32
- В СБУ сообщили, где находится экс-главарь "ЛНР" Плотницкий : ДонПресс 16:28
- В СБУ рассказали, где скрывается Плотницкий после переворота в "ЛНР" : УСБН Черкаси 16:22
- Через Брянскую область не пропустили 18 тонн белорусской сгущенки : Комсомольская правда 16:16
- В СБУ рассказали, где скрывается Плотницкий после переворота в "ЛНР" : УкропNews.com 16:16
- В СБУ рассказали, где скрывается Плотницкий после переворота в "ЛНР" : УСБН Вінниця 16:16
- В СБУ рассказали, где скрывается Плотницкий после переворота в "ЛНР" : УСБН Івано-Франківськ 16:16
- В СБУ рассказали, где прячется Плотницкий : ТСН.ua 16:14
- В СБУ рассказали, где скрывается Плотницкий после переворота в "ЛНР" : УСБН Запоріжжя 16:14
- В СБУ рассказали, где теперь Плотницкий : Телеграф.com.ua 16:13
- Студентка Виктория Шилюк вышла из комы : Журнал Житомира 16:13
- В СБУ сказали, где находится Плотницкий : Arena.press 16:12
- Владелец "Спартака" Федун отреагировал на расистское видео Джикии с "шоколадками" : Московский комсомолец 16:12