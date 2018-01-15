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Фокус: Украина

По нашим материалам, Плотницкий находится в России. И это все, что СБУ может сейчас обнародовать, - Гуськов (74)

УкропNews.com 2018.01.15 20:16
"" .Бывший главарь так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий находится на территории Российской Федерации. Эту информацию, как пишет УКРОПНЬЮС, в эфире "Громадського радио" сообщил руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов. После заявления об "отставке" Плотницкого некоторые СМИ писали о том, что он уехал в Россию, однако подтверждения этой информации не было "По нашим материалам, Плотницкий находится на территории Российской
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