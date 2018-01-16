Сутки в АТО: три обстрела боевиков, потерь среди личного состава нет (68)

2018.01.16 (68)2018.01.15 (79) →
- Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы на Донетчине : Vector News 11:17
- Российские террористы открывали огонь в зоне АТО лишь три раза : Мариуполь-Экспресс 11:00
- В зоне АТО трижды вели обстрел по позициям ВСУ (ВИДЕО) : SiteUA 10:54
- Боевики снизили активность обстрелов в зоне АТО : Преступности.нет 10:26
- Боевики обстреляли Зайцево из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов : Електронні Вісті 10:15
- В зоне АТО боевики три раза обстреляли украинские позиции - пострадавших нет : Николаевский центр журналистских расследований 10:14
- На Донбассе ослабло напряжение на линии соприкосновения : АСН.in.ua 10:13
- Сутки в АТО: 3 обстрела, потерь нет : Контракты.ua 10:07
- "Вона не моя, вона литовська": Луцьком гасав водій на "бляхах". ФОТО : Волинь24 10:07
- Боевики трижды нарушили режим тишины в зоне АТО за сутки: потерь со стороны ВСУ нет : 06277.com.ua Доброполье 10:02
- Боевики обстреляли из минометов защитников Широкино : Mariupol.tv 10:01
- Хроника АТО: в результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал : 06239.com.ua 10:01
- Боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет : LikeNews 09:58
- Силы АТО и "Л-ДНР" обвинили друг друга в обстрелах за минувшие сутки : Times.dn.ua 09:53
- Хорошие новости: стало известно об изменениях на Донбассе : УСБН Суми 09:49
- За минувшие сутки боевики в зоне АТО трижды нарушили перемирие : SobKor.net 09:45
- В районе Широкино боевики применили минометы, пулеметы и стрелковое оружие : I24.com.ua 09:44
- Позиции ВСУ были трижды обстреляны боевиками : Hronika.info 09:43
- Руководство "Херсонеса Таврического" не рекомендовало купаться на территории заповедника в Крещение : Городской портал 09:43
- Сутки в АТО: боевики совершили 3 обстрела. Потерь среди украинских военных нет : Informator.media 09:36
- В штабе АТО назвали число вражеских обстрелов на Донбассе : Главред 09:35
- За сутки боевики на Донбассе осуществили 3 обстрела опорных пунктов ВСУ : Восточный фарватер 09:35
- Сутки в АТО: 3 обстрела, боевики применили минометы на Донетчине : Donbass.UA 09:28
- За прошедшие сутки боевики 3 раза обстреляли позиции сил АТО, - штаб : Газета День 09:27
- Боевики трижды нарушили перемирие на Донбассе за минувшие сутки : Новости Луганска 09:22
- Хорошие новости: стало известно об изменениях на Донбассе : УСБН Черкаси 09:22
- За минувшие сутки на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие - штаб АТО : Медиа-группа "Объектив" 09:17
- У США батьки тримали на ланцюзі 13 дітей : Корреспондент.net 09:16
- Хорошие новости: стало известно об изменениях на Донбассе : УСБН Вінниця 09:16
- Хорошие новости: стало известно об изменениях на Донбассе : УСБН Івано-Франківськ 09:16
- Хорошие новости: стало известно об изменениях на Донбассе : УСБН Запоріжжя 09:14
- Сутки в АТО: боевики три раза нарушали перемирие : Arena.press 09:12
- Сводка: ВСУ контролируют ситуацию в зоне АТО, зафиксировано 3 обстрела. ВИДЕО : Весь Харьков 09:09
- Силы АТО и "Л-ДНР" обвинили друг друга в обстрелах за минувшие сутки : Новости Донбасса 09:09
- Штаб АТО: Боевики продолжают нарушать режим перемирия на Донбассе : MIGnews.com.ua 09:08
- За сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие на Донбассе : 62.ua 09:05
- За сутки позиции ВСУ в зоне АТО обстреляли 3 раза - штаб : ГолосUA 09:05
- За сутки в зоне АТО - 3 обстрела, потерь нет : ForUm 09:04
- За сутки боевики три раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе : KharkivToday 09:04
- За сутки российско-оккупационные войска трижды нарушили перемирие на Донбассе : 0642 Луганск 09:02
- Боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ, потерь нет - ВИДЕО : УРА-Информ 09:00
- Сводка: ВСУ контролируют ситуацию в зоне АТО, зафиксировано 3 обстрела. ВИДЕО : Информационное Сопротивление 08:42
- Хорошие новости: стало известно об изменениях на Донбассе : Новини онлайн 24 08:39
- За сутки на Донбассе зафиксировано три нарушения перемирия : LB.ua 08:37
- Сутки в АТО: боевики три раза нарушали перемирие : Фокус 08:34
- Штаб АТО: За сутки боевики несколько раз нарушали режим тишины, потерь нет : From-UA.com 08:34
- За прошедшие сутки в зоне АТО потерь среди личного состава ВСУ нет : ДонПресс 08:28
- Сутки в АТО: три обстрела боевиков, потерь среди личного состава нет : УкропNews.com 08:16
- Боевики обстреляли Зайцево из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов : Українські Новини 08:15
- Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, потерь нет : Новости N 08:15
- Хорошие новости: стало известно об изменениях на Донбассе : Politeka 08:10
- Ситуация в зоне АТО: три обстрела боевиков, потерь среди личного состава нет : 112.ua 08:02
- Сутки в АТО: боевики 3 раза открывали огонь по позициям ВСУ, обошлось без потерь с нашей стороны : КНК Медиа 07:54