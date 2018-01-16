Сутки в АТО: три обстрела боевиков, потерь среди личного состава нет (68)

УНИАН 2018.01.16 07:47

Война В частности, на Луганском направлении противник вел огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитника Зайцевого. В целом обстановка находится под контролем ВСУ, считают в штабе / Министерство обороны Украины Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных cил Украины. За минувшие сутки боевики осуществили 3 обстрела опорных пунктов Вооруженных cил Украины, в результате которых ни один украинский