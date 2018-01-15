На Николаевщину идут мощные снегопады, высота снежного покрова достигнет 40 сантиметров (205)

2018.01.16 (205)2018.01.15 (47) →
- Ухудшение погоды в Киеве: въезд грузовиков могут запретить : SiteUA 22:54
- В Киеве на Борщаговке остановились скоростные трамваи : Инфолайн 22:45
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- Завтра в Украину придет потепление и мокрый снег : ГолосUA 22:35
- В Киеве могут ограничить въезд фур из-за ухудшения погодных условий : NewsOne 22:09
- ДТП с участием автобуса под Донецком: трое травмированных : "Наша газета" (Луганск) 22:09
- Патрульная полиция просит завтра оставлять авто дома : ForUm 22:04
- Снег до 40 см: в Украине резко ухудшится погода : Багнет 22:01
- Полиция просит водителей ограничить передвижение на собственных авто : УРА-Информ 22:00
- МИД Украины сообщил о перемещении в Россию шести крымчан : LiPort.ru 21:58
- Полиция просит водителей ограничить передвижение на собственных авто : LikeNews 21:58
- Полиция призывает водителей переждать снегопады и метели дома : Kherson.life 21:54
- Киевлян предупредили о важном ограничении : Hronika.info 21:43
- В Киеве на Борщаговке остановились скоростные трамваи : Українські національні новини 21:33
- В Киеве на Борщаговке остановились скоростные трамваи : ПрессОрг24 21:31
- В Белозерском задержали очередного грабителя кабеля : Жизнь Добропольского края 21:27
- Синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды на Донбассе : Донецкие Новости 21:27
- В Украине ожидаются сильные метели и много снега : Cosmopolitan (Украина) 21:23
- Полиция просит оставлять автомобили дома и не мешать убирать снег : Vector News 21:17
- В среду днем синоптики обещают в Киеве умеренный снег, который может усилиться вечером : Страна.ua 21:16
- Синоптики прогнозируют днем 17 января в ЛНР до 1 градуса тепла и метель : "Наша газета" (Луганск) 21:09
- В Украине ожидаются мокрый снег и дожди : На пенсии 21:08
- Стало известно, когда по Украине ударят 25-градусные морозы : Вести-UA 21:04
- Водителя-убийцу на Toyota нашли спустя несколько часов : KharkivToday 21:04
- Въезд фур в Киев закроют : Вести-UA 21:04
- В среду в Киеве обещают потепление и снег : Грім-Інфо 20:42
- В Киеве ночью небольшой, а днем умеренный снег : Интерфакс-Україна 20:36
- В Киеве остановились трамваи: Люди идут пешком : DsNews 20:33
- Полиция дала рекомендации водителям в связи с непогодой в Украине : УкропNews.com 20:16
- В полиции водителей попросили не выезжать на личных автомобилях в снегопад и непогоду : Українські Новини 20:15
- Непогода в Украине: о чем нужно помнить водителям : Подробности.ua 20:10
- В полиции призывают водителей по возможности отказаться от поездок на время непогоды : Хвиля 20:06
- Снегопады, метель, гололедица… Спасатели предупреждают об ухудшении погоды : Шостка.info 19:54
- Новые подробности "дела Копейки": 250 тыс. грн. "взятки" нашли в машине сына депутата : Корабелов.инфо 19:54
- Патрульная полиция призывает водителей по возможности отказаться от поездок на время надвигающейся на Украину непогоды : Транспорт 19:54
- Въезд большегрузного транспорта в Киев и Киевскую область могут ограничить из-за ухудшения погоды : КиевВласть.com.ua 19:52
- На Одессу обрушился первый мощный снегопад в 2018 году: в Сети появились кадры, синоптики дают неутешительный прогноз - подробности : УкропNews.com 19:45
- Непогода в Украине: в полиции дали рекомендации автомобилистам : Слово і Діло 19:44
- В Киеве могут ограничить въезд грузовиков : Публичные люди 19:25
- Украину занесет снегом: Синоптики назвали дату : DailyUA 19:24
- Полиция призывает водителей ограничить поездки : УСБН Черкаси 19:22
- Полиция призывает водителей ограничить поездки : УСБН Одесса 19:19
- Полиция призывает водителей ограничить поездки : УСБН Вінниця 19:16
- Полиция призывает водителей ограничить поездки : УСБН Івано-Франківськ 19:16
- В Киеве на Борщаговке остановился скоростной трамвай, люди идут пешком : Українські Новини 19:15
- У США вказали Україні на спосіб боротьби за уми і серця жителів окупованого Донбасу : Апостроф 19:15
- В шести областях автомобилистов просят воздержаться от поездок : Народный Корреспондент 19:14
- Полиция призывает водителей ограничить поездки : УСБН Запоріжжя 19:14
- Полиция призывает водителей ограничить поездки : Mk.Mk.Ua 19:10
- Завалит снегом: стало известно, когда по Украине ударят 25-градусные морозы : Обозреватель 19:10
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- В Киеве могут ограничить въезд грузовых автомобилей : Gazeta.ua 19:05
- Из-за снегопада Киев могут закрыть для грузовиков : ForUm 19:04
- Синоптики предупреждают украинцев о серьезном осложнении погодных условий : Вести-UA 19:04
- Полиция призывает водителей переждать снегопады и метели дома : Страна.ua 19:02