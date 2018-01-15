На Николаевщину идут мощные снегопады, высота снежного покрова достигнет 40 сантиметров (205)

0512.com.ua 2018.01.16 16:01

14:52, 16 января Происшествия 3586 В течение 18 января прогнозируется существенное осложнение погодных условий в Николаевской области, ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области. "На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40