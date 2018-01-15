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Корь в Украине: родители массово прививают детей

Корь в Украине: родители массово прививают детей (52)

Подробности.ua 2018.01.15 18:10
по материалам: Подробности автор: Мария Ляхова Корь в Украине В Украине началась массовая вакцинация детей. С 10 по 14 января в столице от кори вакцинировали 10 763 ребенка, заявила директор Департамента здравоохранения Киева Валентина Гинзбург на брифинге, передает ВВС. "Если такими темпами мы завершим эту кампанию, то точно можем говорить о положительных результатах", - сказала она и добавила, что прививочные кабинеты работали все выходные.
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2018.01.16 (52)

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