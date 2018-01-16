Курс валют на 16 января: доллар подешевел, а евро продолжает расти (70)

2018.01.16 (70)2018.01.15 (138) →
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- Стоимость евро в обменниках Киева подскочила до 35 гривень : УНИАН 11:17
- Наличный курс доллара в продаже повысился до 28,70 гривны/доллар : Vector News 11:16
- Курс доллара на межбанке на 10:30 увеличился до 28,67 гривен/доллар : Vector News 11:16
- Люди просять владу закрити вінницькі школи на карантин. За день зібрали підписи під петицією : УСБН Вінниця 11:16
- Курс не удержать: Нацбанк продает дефицитный доллар, но тот все равно дорожает : Український Бізнес Ресурс 11:15
- Наличный курс на 16 января: доллар - 28,40-28,70 грн, евро - 34,55-35,20 грн : Arena.press 11:12
- Наличный курс доллара в продаже повысился до 28,70 гривны/доллар : РБК-Україна 11:11
- Антирекорд за антирекордом: гривна продолжает стремительное падение : Антифашист 11:10
- Официальная гривня побила новый рекорд: опубликован курс валют : Антикор.com.ua 11:10
- Где наблюдать, как падает рубль и дешевеет нефть: 5 сайтов : AIN.ua 11:08
- Официальная гривна побила новый рекорд : Вести-UA 11:04
- Курс НБУ на 16 января: доллар - 28,56 гривен : ВестиUA 11:04
- Парламент Армении признал геноцид езидов : Times.am 11:04
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- Евро на межбанке подешевел на 4 копейки : Минфин 11:04
- Наличный курс на 16 января: доллар - 28,40-28,70 грн, евро - 34,55-35,20 грн : 112.ua 11:02
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- Новый антирекорд гривни. В курсах Нацбанка евро преодолел очередной рубеж : Kordon.com.ua 10:54
- Курс доллара и евро во вторник снова повысился : Українські Новини 10:45
- В Украине курс евро впервые в истории ушел за отметку в 35 гривен : Hyser 10:43
- Во вторник биткоин и другие криптовалюты падают в цене : Hyser 10:43
- Федералы помогут довести Челябинск до полной готовности к саммитам ШОС и БРИКС : Городской портал 10:43
- Курс доллара на межбанке на 10:30 увеличился до 28,67 гривен/доллар : РБК-Україна 10:41
- Гривна установила антирекорд: евро перевалил за 35 : ProUA.com.ua 10:40
- Официальный курс евро впервые превысил 35 грн : Bigmir)net Новости 10:39
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- Гривня установила новый антирекорд : Экономические известия 10:33
- В Украине доллар и евро снова дорожают : Николаев в подробностях 10:33
- Официальная гривня побила новый рекорд: опубликован курс валют : Prioritet.org 10:30
- Официальный курс евро впервые превысил 35 грн : Bigmir)net Финансы 10:17
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- Курс доллара снизился на 2 копейки, до 56,3 руб., евро - на 4 копейки, до 69,16 руб : TeleTrade Украина 10:14
- Гривня обновила исторический минимум к евро и рублю : Нова Каховка Online 10:14
- Курсы валют на вторник 16 января : UA-Reporter.com 10:14
- Сьогодні у Вінниці відбудуться планові відключення світла : Власно 10:07
- Официальная гривня продолжает дешеветь : Kramatorsk.info 10:07
- Гривна установила антирекорд: евро перевалил за 35 : ICTV Факти 10:06
- Евро впервые в истории в курсах НБУ перевалил за 35 гривен : Хвиля 10:06
- Доллар стабилен в паре с евро, иена прервала 5-дневное ралли : Интерфакс-Україна 10:06
- Курс гривны обновил исторические минимумы к евро и рублю : KharkivToday 10:04
- Курс валют на 16 января: евро уже по 35 : Vgorode.ua 10:03
- Китайский ЦБ укрепил юань до 2-летнего максимума : УНИАН 10:02
- Евро перевалил за 35 : InfoResist.org 10:01
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- Официальный курс: гривня продолжает обесцениваться : УП: Економічна правда 09:33
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- Официальный курс евро впервые превысил 35 грн - Новость Банки - ЛІГА.Финансы : "Наша газета" (Луганск) 09:09
- Курс валют на 16 января: доллар подешевел, а евро продолжает расти : Аргументы и Факты Украина 09:08
- Минэкономики предлагает обязать часть ФЛП - продавцов товаров и услуг - принимать безналичные платежи : AIN.ua 09:08
- Новый антирекорд гривни. В курсах Нацбанка евро преодолел очередной рубеж : Главред 09:05
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