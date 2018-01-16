Курс валют на 16 января: доллар подешевел, а евро продолжает расти (70)

Аргументы и Факты Украина 2018.01.16 09:08

По данным НБУ на 16 января, стоимость евро и доллара существенно изменилась на сегодня. kievpravda.com Киев, 16 января - АиФ-Украина. В Раде предложили изменить нормы беспошлинного ввоза товаров в Украину На сегодня, 16 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. Курс доллара изменился в цене: сегодня он составил 28 гривен 57 копеек, это