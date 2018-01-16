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Белорусов обяжут оплачивать тепловую модернизацию жилья

Белорусов обяжут оплачивать тепловую модернизацию жилья (31)

NewsBel.by 2018.01.16 10:11
Тепловую модернизацию жилых домов в Беларуси будут проводить на средства граждан. Об этом в понедельник, 15.01.2018, заявил главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Игорь Гончарик в пресс-центре БЕЛТА.
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2018.01.16 (31)

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