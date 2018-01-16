Белорусов обяжут оплачивать тепловую модернизацию жилья (31)

NewsBel.by 2018.01.16 10:11

Тепловую модернизацию жилых домов в Беларуси будут проводить на средства граждан. Об этом в понедельник, 15.01.2018, заявил главный инженер ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Игорь Гончарик в пресс-центре БЕЛТА.