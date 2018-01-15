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Фокус: Украина

Венгрия будет активно выступать против инициатив Украины по "ограничению" прав меньшинств (16)

Journalist.today 2018.01.15 20:50
15.01.2018 Фото из открытых источников Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подчеркивает, что его страна готовится выступить против новых инициатив Киева по "ограничению" прав венгерского национального меньшинства в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Венгрии. Отмечается, что глава МИД Венгрии, говоря о запланированном принятии нового законодательства в Украине, которое "еще сильнее ограничит права меньшинств
ВЕНГРИЯ, ВЕНГЕРСКОЕ, УКРАИНА, ПЕТЕР, ЯЗЫК, МЕНЬШИНСТВО, Украина, HU, Киев
2018.01.16 (16)

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