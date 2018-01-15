Венгрия будет активно выступать против инициатив Украины по "ограничению" прав меньшинств (16)

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- Главу МИД Венгрии возмутили новые ограничения прав меньшинств на Украине : Версии.com 10:03
- Глава МИД Венгрии: Украина готовит новые ограничения прав меньшинств : Times.com.ua 09:53
- МИД Венгрии придумал новые обвинения против Украины : Власти.нет 08:16
- МИД Венгрии заявил о новых ограничениях по использованию языка в Украине : Багнет 07:31
- Венгрия огорошила Украину новым требованием : УСБН Одесса 03:19
- Венгрия огорошила Украину новым требованием : УСБН Житомир 03:16
- Венгрия огорошила Украину новым требованием : УСБН Суми 02:49
- МИД Венгрии: Украина и дальше будет ограничивать права общин : Голос Правди 01:40
- Венгрия огорошила Украину новым требованием : УСБН Черкаси 01:22
- Венгрия огорошила Украину новым требованием : УСБН Вінниця 01:16
- Венгрия огорошила Украину новым требованием : УСБН Івано-Франківськ 01:16
- Венгрия огорошила Украину новым требованием : УСБН Запоріжжя 01:14
- Венгрия огорошила Украину новым требованием : Антикор.com.ua 01:10
- Ограничение прав меньшинств подведет Украину : Глобус Одессы 00:20
- МИД Венгрии: Украина готовит новые ограничения прав меньшинств : IPress.ua 00:06