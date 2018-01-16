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Фокус: Украина

Кабмин решил обязать торговцев установить терминалы (25)

УСБН Запоріжжя 2018.01.16 11:14
Кабинет министров Украины предлагает заставить всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога, установить платежные терминалы для безналичных расчетов. Об этом свидетельствует постановление Кабмина Об утверждении требований к субъектам хозяйствования по приему электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги). Согласно постановлению, торговцы, работающие на общей системе
ТЕРМИНАЛ, ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ, ПЛАТЕЛЬЩИК, СУБЪЕКТ, РАСЧЕТ, НАЛОГ, Украина
2018.01.16 (25)

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