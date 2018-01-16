Кабмин решил обязать торговцев установить терминалы (25)

2018.01.16 (25)2018.01.15 (27) →
- Кабмин решил обязать торговцев установить терминалы : УСБН Запоріжжя 11:14
- В Кабмине планируют перевести всю торговлю на расчеты с помощью терминалов : Uamarket.info 11:10
- Важная информация для всех предпринимателей Украины : 7 днів Ужгородськi 11:06
- У Гройсмана хотят заставить всех ФОПовцев установить платежные терминалы : Kordon.com.ua 10:54
- Всех предпринимателей могут обязать обзавестись терминалами : Источник.info 10:49
- В Кабмине предлагают обязать всех ФОПовцев установить платежные терминалы : Ирта-Fax 10:48
- Торговцев могут заставить установить платежные терминалы : Hronika.info 10:43
- Нові метри: які ТРЦ планують відкрити в Києві в 2018 році : Асоціація Рітейлерів України 10:43
- Правительство хочет обязать всех торговцев установить платежные терминалы : Hyser 10:43
- Кабмин решил обязать торговцев установить терминалы : Мост Днепр 10:38
- Кабмин хочет обязать единщиков установить платежные терминалы : Fixygen 10:37
- Гандбол. ЧЕ-2018. Чехи обыграли олимпийских чемпионов датчан и другие результаты : Прессбол 10:37
- Украинских предпринимателей обяжут установить терминалы : Без Табу 10:17
- Кабмин решил обязать торговцев установить терминалы : УСБН Вінниця 10:16
- В Кабмине хотят обязать торговцев установить платежные терминалы : ТСН.ua 10:14
- Физлиц-предпринимателей обяжут установить платежные терминалы : Украинский выбор 10:09
- Кабмин хочет обязать единщиков установить платежные терминалы - Новость Экономика - ЛІГА.Финансы : "Наша газета" (Луганск) 10:08
- Кабмин хочет обязать единщиков установить платежные терминалы : Business Information Network 10:01
- ФОПы обяжут установить платежные терминалы - инициатива Минэкономразвития : Times.dn.ua 09:53
- Кабмин решил обязать торговцев установить терминалы : Новое Время Бизнес 09:10
- Кабмин хочет обязать единщиков установить платежные терминалы : ЛІГАБізнесІнформ 09:07
- Всех предпринимателей в Украине хотят обязать установить терминалы : Еспресо TV 09:04
- ФОПы обяжут установить платежные терминалы - инициатива Минэкономразвития : ОстроВ 08:40
- Кабмин предлагает обязать всех ФЛП установить платежные терминалы : РИА Новости Украина 03:37
- В Кабмине предлагают обязать всех субъектов хозяйствования установить платежные терминалы : Novosti.UA 01:21
- Правительство предлагает обязать субъектов хозяйствования установить платежные терминалы : УРА-Информ 00:00
- Правительство предлагает обязать субъектов хозяйствования установить платежные терминалы : LikeNews 23:58