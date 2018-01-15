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Телеканал СТБ закрывает проект свое известное телешоу (17)

Хвиля 2018.01.15 22:36
LB.ua Телеканал СТБ останавливает производство национального шоу "Україна має талант". Об этом сообщается на сайте телеканала. Отмечается, что девятый сезон проекта (он же - второй сезон детской версии), финал которого состоялся 27 мая 2017 года, стал завершающим в истории канала. "За 9 лет проект открыл огромное количество талантов, за успешной карьерой многих из них мы с радостью сегодня наблюдаем… Все это стало
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2018.01.16 (17)

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