Телеканал СТБ закрывает проект свое известное телешоу (17)

2018.01.16 (17)2018.01.15 (45) →
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- Популярное украинское телешоу прекращает существование : Мариупольские новости 11:01
- СТБ останавливает производство проекта "Україна має талант" : Ivona 10:18
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- СТБ останавливает производство проекта "Україна має талант" : Bigmir)net Новости 09:39
- СТБ останавливает производство национального талант-шоу "Україна має талант" : Експерт-центр 09:34
- Шоу "Україна має талант" закрыли : Днепр Час 08:29
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- Таланты закончились: популярное украинское шоу закрывается : РИА Мелитополь 06:37
- В Украине закрыли популярное талант-шоу : УСБН Житомир 03:16
- В Украине закрыли популярное талант-шоу : УСБН Суми 02:49
- В Украине закрыли популярное талант-шоу : УСБН Черкаси 01:22
- В Украине закрыли популярное талант-шоу : УСБН Вінниця 01:16
- В Украине закрыли популярное талант-шоу : УСБН Івано-Франківськ 01:16
- В Украине закрыли популярное талант-шоу : УСБН Запоріжжя 01:14
- Шоу "Україна має талант" закрывают : Realist.online 00:35