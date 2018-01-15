В Украине успешно испытали отечественный ракетный комплекс "Печора" (20)

2018.01.16 (20)2018.01.15 (64) →
- В Украине прошли испытания ЗРК "Печора". Видео : РепортерUA 11:12
- Состоялись испытания ракет модернизированного зенитного комплекса "Печора" : Gazeta.ua 11:05
- В Украине успешно испытали ЗРК "Печора", бьющий до высоты 25 км (ВИДЕО) : Экономические известия 10:03
- На Украине провели испытание модернизированного ЗРК "Печора" : ForPost 09:43
- Украинские военные провели испытания обновленного зенитно-ракетного комплекса (видео) : Факты и комментарии 09:34
- В Украине провели испытания нового зенитно-ракетного комплекса : Fin.org.ua 09:30
- В Украине провели испытания нового зенитно-ракетного комплекса : Укрудпром 09:15
- Дороги Якутии : Земля - Хроники жизни 08:31
- Украинские ракетчики испытали обновленную зенитку : Багнет 08:31
- Видео: "Радионикс" и КБ "Луч" провели пуски ракет с модернизированного ЗРК C-125М "Печора" : Національний Промисловий Портал 08:14
- Москва выделит Среднему Уралу 84 миллиона на ветеранов войн и инвалидов : УралИнформБюро 08:14
- В Украине успешно испытали зенитно-ракетный комплекс, который бьет до высоты в 25 км : Trust.UA 07:55
- Молодые поклонники Путина ждут выборов : Путин 24 07:32
- Модернизированный ЗРК "Печора" имеет функцию самонаведения : Укринформ 07:32
- В Украине успешно испытали ракетное оружие: уникальные кадры : УСБН Одесса 07:19
- В Украине успешно испытали ракетное оружие: уникальные кадры : УСБН Черкаси 06:21
- В Украине успешно испытали ракетное оружие: уникальные кадры : УСБН Івано-Франківськ 06:16
- В Украине успешно испытали ракетное оружие: уникальные кадры : УСБН Вінниця 05:16
- В Украине успешно испытали ракетное оружие: уникальные кадры : УСБН Житомир 05:16
- В Украине успешно испытали ракетное оружие: уникальные кадры : УСБН Запоріжжя 05:14
- В Украине успешно испытали ракетное оружие: уникальные кадры : Новини онлайн 24 05:09
- В Украине испытали модернизированный зенитно-ракетный комплекс "Печора". Видео : Гордон 04:05
- В Украине успешно испытали ракетное оружие: уникальные кадры : Politeka 00:10