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В Украине успешно испытали отечественный ракетный комплекс "Печора" (20)

Hyser 2018.01.15 22:44
Автор: Владимир Дедей Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км. Украинская компания "Радионикс" и государственное конструкторское бюро "Луч" успешно провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М "Печора". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба бюро. Читайте также: Топ-10 интересных фактов об Укроборонпроме, о которых мало кто знает
ПЕЧОРА, РАКЕТА, ПОРАЖЕНИЕ, ГОЛОВКА, ТРАЕКТОРИЯ, ЛУЧ, Радионикс, Украина, Киев
2018.01.16 (20)

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