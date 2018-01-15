В Украине успешно испытали отечественный ракетный комплекс "Печора" (20)

Hyser 2018.01.15 22:44

Автор: Владимир Дедей Дальняя граница зоны поражения с новыми ракетами составляет 40 км, максимальная высота зоны поражения - 25 км. Украинская компания "Радионикс" и государственное конструкторское бюро "Луч" успешно провели пуски ракет из модернизированного ЗРК C-125 М "Печора". Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба бюро. Читайте также: Топ-10 интересных фактов об Укроборонпроме, о которых мало кто знает