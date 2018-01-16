ЕС планирует исключить из "черного списка" офшоров 8 стран - СМИ (41)

УкропNews.com 2018.01.16 05:15

, , , , , , . В Евросоюзе предложили исключить восемь стран из "черного списка" офшоров.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания. По информации агентства, из списка могут быть исключены Панама, ОАЭ, Южная Корея, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис. Reuters отмечает, что представители стран ЕС рекомендовали вывести эти страны из "черного списка" офшоров, поскольку они согласились на изменение