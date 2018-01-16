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ЕС планирует исключить из "черного списка" офшоров 8 стран - СМИ

ЕС планирует исключить из "черного списка" офшоров 8 стран - СМИ (41)

УкропNews.com 2018.01.16 05:15
, , , , , , . В Евросоюзе предложили исключить восемь стран из "черного списка" офшоров.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания. По информации агентства, из списка могут быть исключены Панама, ОАЭ, Южная Корея, Барбадос, Гренада, Макао, Монголия и Тунис. Reuters отмечает, что представители стран ЕС рекомендовали вывести эти страны из "черного списка" офшоров, поскольку они согласились на изменение
ГРЕНАДА, БАРБАДОС, СПИСОК, ПАНАМА, СТРАНА, ТУНИС, Тунис, ОАЭ, Брюссель, Украина
2018.01.16 (41)

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