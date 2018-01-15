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Фокус: Украина

На Запорожье произошел взрыв в жилом доме: есть пострадавшие (40)

Телеканал новин "24" 2018.01.15 23:00
В Запорожской области взрыв привел к пожару в жилом доме / Фото условное В городе Васильевка Запорожской области в частном жилом доме произошел взрыв газовой смеси. Подробности инцидента сообщают в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области. Читайте также: Чрезвычайники назвали количество погибших в пожарах за две недели нового года: страшные цифры Как сообщают чрезвычайники, информация о взрыве в одноэтажном жилом доме по
ВАСИЛЬЕВКА, ПОЖАР, ВЗРЫВ, БАБУШКА, ОБЛАСТЬ, СМЕСЬ, Запорожье, Украина, Киев
2018.01.16 (40)

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