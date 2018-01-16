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Вечером 15 января в Николаеве прошли обыски у чиновников и депутатов: несколько человек задержаны (88)

Nikolaev-City.net 2018.01.16 11:14
Источник изображения: nikolaev-city.net Разрешение на производство обысков выдано Заводским районным судом города Николаева Вечером в понедельник, 15 января, в Николаеве работники прокуратуры нагрянули с обысками к нескольким депутатам Николаевского городского совета и чиновникам горадминистрации. Об этом сообщил достоверный источник в прокуратуре. В настоящее время известно о том, что прошли обыски у депутата горсовета от
КОПЕЙКА, ХИЩЕНИЕ, НИКОЛАЕВ, ВЗЯТКА, ГОРСОВЕТ, ЛУЦЕНКО, Луценко, Копейка, Титов, Украина
2018.01.16 (88)

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