Вечером 15 января в Николаеве прошли обыски у чиновников и депутатов: несколько человек задержаны (88)

2018.01.16 (88)2018.01.15 (15) →
- В Николаеве задержали членов ОПГ, которую курировал депутат "Оппоблока" : Без Табу 11:17
- Задержан замглавы фракции Оппоблок в горсовете Николаева : Вибори в Україні та світі 11:17
- В Николаеве задержали членов ОПГ, которую курировал депутат горсовета - Луценко : Вибори в Україні та світі 11:17
- Вечером 15 января в Николаеве прошли обыски у чиновников и депутатов: несколько человек задержаны : Nikolaev-City.net 11:14
- Луценко заявил, что депутат Николаевского горсовета Копейка возглавляет преступную организацию : Мой Город N 11:07
- "Пусть им приснится мультик", - Луценко назвал задержанного николаевского депутата Копейку "руководителем ОПГ" : 0512.com.ua 11:01
- У Чернівцях сьогодні відключатимуть воду : 0372.ua Чернівці 11:00
- Задержан замглавы фракции Оппоблок в горсовете Николаева : Українські реалії 11:00
- В Николаеве задержали преступную группировку во главе с депутатом от "Оппоблока" : Електронні Вісті 11:00
- В Николаеве задержали группировку во главе с депутатом : SiteUA 10:54
- Хищение бюджетных средств в Николаеве курировал депутат горсовета - ГПУ : Times.com.ua 10:53
- В Николаеве арестована банда чиновников во главе с депутатом от "Оппоблока" : Journalist.today 10:50
- Замглавы "Оппоблока" в Николаеве задержали за дачу взятки - СМИ : Источник.info 10:49
- Хищение бюджетных средств в Николаеве курировал депутат горсовета - ГПУ : ГолосUA 10:35
- Луценко: В Николаеве разоблачили преступную группировку во главе с депутатом от "Оппоблока" : Ракурс 10:32
- Назван состав сборной Украины по биатлону на зимней Олимпиаде : Страна.ua 10:32
- В Николаеве задержан депутат горсовета : Prioritet.org 10:31
- В Николаеве силовики задержали преступную группировку во главе с депутатом от "Оппоблока" : Политолог.net 10:27
- В Николаеве задержали ОПГ во главе с депутатом от "Оппоблока" : Новости Луганска 10:22
- В Одессе на Маразлиевской произошла перестрелка : Одесса News 10:21
- В Николаеве задержан депутат горсовета который пытался подкупить работника прокуратуры : Николаевский Обозреватель 10:18
- В Николаеве задержали преступную группировку во главе с зампредседателя фракции Оппозиционного блока в горсовете : MZM.zp.ua 10:15
- Гепрокурор Луценко назвал задержанного Копейку руководителем ОПГ, которая занималась хищением бюджетных средств : Николаевский центр журналистских расследований 10:14
- Николаевский губернатор после задержания Копейки потребовал от депутатов-хапуг сложить мандаты : Николаевские новости 10:14
- Генпрокурор Луценко пояснил, что в Николаеве связывало Мультика и Копейку : Николаевские новости 10:14
- В Николаеве задержали членов ОПГ, которую курировал депутат горсовета - Луценко : ОстроВ 10:10
- Наладили преступный бизнес на бюджетных средствах, - Савченко заявил о задержании еще четырех человек вместе с Копейкой : Мой Город N 10:07
- СМИ сообщили детали задержания депутата от Оппоблока : Gazeta.ua 10:05
- Задержан замглавы фракции Оппоблок в горсовете Николаева : Корреспондент.net 10:01
- Руководил бандой: подробности задержания замглавы Оппоблока : УкрОП.org 09:59
- Организованная преступная группа: Задержали известного депутата и его сына : Корупція Інфо 09:57
- "Пусть приснится им мультик". Генпрокурор назвал Копейку предводителем ОПГ : Times.com.ua 09:53
- Идите вон. Николаевский губернатор сообщил о 5 задержанных по делу Копейки и предложил местным коррупционерам выход : Times.com.ua 09:53
- Организованная преступная группа: Задержали известного депутата и его сына : УСБН Суми 09:49
- Замглавы фракции "Оппоблока" в Николаеве задержали за коррупцию : UA1.com.ua 09:44
- В Николаеве ликвидировали банду из депутатов и чиновников : Гуру.ua 09:42
- В Николаеве ликвидировали банду из депутатов и чиновников : Сегодня.ua 09:42
- В Николаеве задержали замглавы фракции "Оппоблока" в горсовете : Хвиля 09:36
- Заместителя главы "Оппоблока" в Николаеве схватили после дачи взятки прокурору по делу "Мультика", - СМИ : Еспресо TV 09:34
- Организованная преступная группа: Задержали известного депутата и его сына : УСБН Черкаси 09:21
- В Николаеве задержаны члены ОПГ, возглавляемой депутатом горсовета : Капитал 09:20
- Организованная преступная группа: Задержали известного депутата и его сына : УСБН Вінниця 09:16
- В Николаеве задержан депутат горсовета : УСБН Вінниця 09:16
- В Кременчуге прохожие нашли на остановке 14-летнюю девочку в коме : Комсомольская Правда в Украине 09:16
- Организованная преступная группа: Задержали известного депутата и его сына : УСБН Івано-Франківськ 09:16
- В Николаеве задержан депутат горсовета : УСБН Івано-Франківськ 09:16
- В Николаеве задержан депутат горсовета : УСБН Запоріжжя 09:14
- Организованная преступная группа: Задержали известного депутата и его сына : УСБН Запоріжжя 09:14
- Полиция в Николаеве задержала членов группировки во главе с депутатом горсовета, - Луценко : УРА-Информ 09:00
- Спецоперация в Николаеве: ГПУ задержала замглавы местной фракции "Оппоблока" : Слово і Діло 08:45
- Луценко: В Николаеве на взятке задержаны члены ОПГ депутата из "Оппозиционного блока" : OstanniPodii.com 08:23
- В Николаеве задержан депутат горсовета : Олигарх Медиа 08:21
- Николаевского депутата вместе с сыном задержали по подозрению в хищении бюджетных средств : Ведомости-Украина 08:16
- Задержана банда во главе с замглавы "Оппоблока" горсовета Николаева - Луценко : АСН.in.ua 08:12