Вечером 15 января в Николаеве прошли обыски у чиновников и депутатов: несколько человек задержаны (88)

Nikolaev-City.net 2018.01.16 11:14

Источник изображения: nikolaev-city.net Разрешение на производство обысков выдано Заводским районным судом города Николаева Вечером в понедельник, 15 января, в Николаеве работники прокуратуры нагрянули с обысками к нескольким депутатам Николаевского городского совета и чиновникам горадминистрации. Об этом сообщил достоверный источник в прокуратуре. В настоящее время известно о том, что прошли обыски у депутата горсовета от