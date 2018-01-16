В Украине всплеск ВИЧ-инфекции - исследование (68)

Вибори в Україні та світі 2018.01.16 11:17

В Украине зафиксировали всплеск вируса иммунодефицита человека в связи с военными действиями на Донбассе. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в понедельник,15 января, в американском издании PNAS, пишет Радио Свобода. По данным исследователей, ВИЧ-инфекция в Украине стала "тихой эпидемией", поскольку половине ВИЧ-инфицированных людей не известно об этой проблеме. Еще у 40% людей с только подтвержденным диагнозом ВИЧ обнаружен уже на