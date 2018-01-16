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В Колумбии рухнул мост: погибли 10 человек

В Колумбии рухнул мост: погибли 10 человек (39)

ICTV Факти 2018.01.16 06:06
На границе провинций Кундинамарка и Мета в Колумбии произошел обвал моста, который должен был стать частью шоссе из Боготы в Вильявисенсио. Погибли по меньшей мере десять человек. Об этом пишет CNN. Все погибшие и раненые - строители, которые возводили мост. Под завалами ищут людей, поэтому число жертв может возрасти. Читайте: В Стокгольме возле метро прогремел взрыв, погиб мужчина Причину обрушения моста пока не выяснили.
БОГОТА, МОСТ, КОЛУМБИЯ, ЗАВАЛ, СТРОИТЕЛЬ, МЕТА

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