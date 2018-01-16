В США родители держали на цепи 13 своих детей (32)

Сегодня.ua 2018.01.16 07:12

Сегодня, 06:52 Пострадавшим было от двух до 29 лет Фото: pixabay.com В городе Перрис в Калифорнии супружеская пара держала взаперти 13 своих детей, причем некоторые из них были прикованы цепью к кровати, сообщает пресс-служба местной полиции. Как сообщается, 14 января, девочка смогла сбежать из дома, и, добравшись до телефона, позвонила в полицию, сообщив, что родители заковали 12 ее братьев