В чем разница между КТ и МРТ (76)

Medinfo.ua 2018.01.16 16:03

Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) - современные аппаратные методы диагностики тела человека. И другой метод изучает структуру тканей и органов послойно, а результат исследования преобразуется в серию снимков.