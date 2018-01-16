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В чем разница между КТ и МРТ

В чем разница между КТ и МРТ (76)

Medinfo.ua 2018.01.16 16:03
Магнитно-резонансная томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ) - современные аппаратные методы диагностики тела человека. И другой метод изучает структуру тканей и органов послойно, а результат исследования преобразуется в серию снимков.
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