Определены 18 полуфиналистов национального отбора на "Евровидение 2018" (106)

Зеркало недели. Украина 2018.01.16 14:14

За право представлять Украину на конкурсе будут бороться, в частности, Сергей Бабкин, TAYANNA и MELOVIN. За право представлять Украину на "Евровидении" будут бороться 18 артистов Завершился последний этап отбора участников Национального отбора на "Евровидение 2018", в результате которого были определены 18 полуфиналистов, сообщает UA:Перший. Уже с 10 февраля в прямых эфирах национального отбора можно будет увидеть таких исполнителей: 1. The Erised