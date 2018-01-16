Определены 18 полуфиналистов национального отбора на "Евровидение 2018" (106)

- Отбор на Евровидение 2018 в Украине: названы имена полуфиналистов : УСБН Черкаси 23:22
- Отбор на Евровидение 2018 в Украине: названы имена полуфиналистов : УСБН Вінниця 23:16
- Отбор на Евровидение 2018 в Украине: названы имена полуфиналистов : УСБН Івано-Франківськ 23:16
- Отбор на Евровидение 2018 в Украине: названы имена полуфиналистов : УСБН Запоріжжя 23:14
- Полтавчане Mountain Breeze примут участие в Нацотборе на "Евровидение-2018" : Полтава ІА 22:34
- За право представлять Украину на Евровидении-2018 будут соревноваться 18 исполнителей : Journalist.today 21:50
- Стали известны имена участников полуфинала, борющихся за поездку на Евровидение в Португалию : InfoKava.com 21:45
- "Евровидение-2018": Украина огласила весь список претендентов : Joinfo 21:07
- Евровидение-2018: список кандидатов от Украины : Голос Столицы 20:42
- От Бабкина до Илларии: определены 18 полуфиналистов конкурса на право представлять Украину на Евровидении-2018 : Iнше ТВ 19:47
- В нацотборе Украины на Евровидение примут участие 18 исполнителей, в т.ч. из Одессы : Одесса News 19:21
- Тренер "Голосу країни" примет участие в Нацотборе на "Евровидение-2018" : МИГ Запорожья 19:08
- Стали известны участники нацотбора на "Евровидение-2018" : Karabas Live 19:02
- "Евровидение-2018": объявлен список претендентов от Украины : Багнет 19:01
- Харьковчане прошли первый этап отбора на "Евровидение-2018" : Харьковские Известия 18:50
- Кто из артистов будет бороться за право представить Украину на Евровидении-2018: список полуфиналистов Национального отбора-2018 : Хочу.ua 18:47
- Евровидение-2018: Украина объявила полуфиналистов нацотбора : Харьковские Известия 17:50
- "Евровидение-2018": объявлен полный список претендентов от Украины : Известия в Украине 17:49
- Определились участники нацотбора на "Евровидение"-2018 : Шиповник.ua 17:43
- В национальном отборе на "Евровидение" примут участие 18 исполнителей : НикВести 17:14
- Нацотбор на Евровидение 2018 от Украины: участники (список) : Без Табу 16:17
- Стало известно, кто будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2018 : UBP 15:58
- Евровидение 2018: Юрко Юрченко, Бабкин, The ВЙО и звезды "Голосу країни" поборются за право представлять Украину : Karavan.ua 15:52
- Саакашвили вновь допрашивали в СБУ : Hubs 15:43
- Харьковчане - в полуфинале отбора на "Евровидение" : Status Quo 15:43
- "Евровидение 2018": названы имена участников украинского Нацотбора, которые тебя удивят : Журнал "Единственная" 15:31
- Объявлен полный список претендентов от Украины на "Евровидение-2018" : Паноптикон 15:23
- Определен состав полуфиналистов Национального отбора-2018 : Ivona 15:18
- Названы артисты, претендующие на участие в Евровидении : Бюро 24/7 15:17
- Определен состав полуфиналистов Национального отбора-2018 : Bigmir)net Новости 15:09
- Украина на Евровидении 2018: Список кандидатов : Антикоррупционный портал job-sbu.org 14:50
- ПОЛНЫЙ СПИСОК Кто представит Украину на Евровидении-2018 в столице Португалии : Известия в Украине 14:49
- Стало известно, кто претендует на поездку на Евровидение-2018 : Слово і Діло 14:45
- Отбор на Евровидение 2018: полный список участников от Украины : FM-TV 14:37
- Стали известны имена претендентов на участие в Евровидении-2018 от Украины : Дело.ua 14:32
- Отобраны 18 исполнителей, которые поборются за право представлять Украину на Евровидении-2018 : Cosmopolitan (Украина) 14:23
- Режиссеру Михалкову и рэперу "Баста" запретили въезд в Украину : #Буквы 14:19
- "Евровидение-2018": определились 18 полуфиналистов национального отбора : #Буквы 14:19
- Определены 18 полуфиналистов национального отбора на "Евровидение 2018" : Зеркало недели. Украина 14:14
- "Евровидение-2018": озвучен полный список претендентов от Украины : Житомир Онлайн 14:12
- Стали известны имена участников национального отбора Евровидения-2018 : "Наша газета" (Луганск) 14:09
- Евровидение-2018: За право представлять Украину поборются 18 исполнителей : Мост Днепр 14:08
- Определились участники национального отбора на "Евровидение-2018" : Вечерний Харьков 14:03
- За право представлять Украину на "Евровидении-2018" будут соревноваться 18 исполнителей : УРА-Информ 14:00
- Стало известно, кто будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2018 : Статус 13:58
- Евровидение 2018: список участников Нацотбора : SiteUA 13:55
- Кто из артистов будет бороться за право представить Украину на "Евровидении-2018" : Телеканал СТБ 13:48
- Определились участники Нацотбора на "Евровидение-2018" от Украины : Новости мира 13:23
- Узнай первым: кто поборется за право представлять Украину на Евровидении-2018 : НеФакт.инфо 13:18
- Прием у проктолога окончился пеной изо рта и смертью : NewsBuzz.ru 13:18
- Евровидение 2018: стали известны участники украинского нацотбора : Наш Киев 13:17
- К берегам Японии прибило шхуну с телами семи граждан КНДР : Белновости 13:17
- Евровидение: в нацотборе Украины примут участие 18 исполнителей : Укринформ 13:17
- "Евровидение-2018": полный список претендентов от Украины : В Час Пик 13:16