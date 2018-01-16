В Минобразования изменили порядок регистрации на ВНО-2018 (70)

Фраза.ua 2018.01.16 16:34

"Фраза" Министерство образования Украины внесло изменения в порядок регистрации на Внешнее независимое оценивание. Как выяснили журналсты "Фразы", изменения коснутся абитуриентов, которые в текущем учебном году завершают получение полного общего среднего образования и сдают экзамены в форме ВНО. "Внесение изменений обусловлено согласованием Порядка с действующим законодательством, а также в связи с введением с 2018 года проведения