Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Минобразования изменили порядок регистрации на ВНО-2018 (70)

Фраза.ua 2018.01.16 16:34
"Фраза" Министерство образования Украины внесло изменения в порядок регистрации на Внешнее независимое оценивание. Как выяснили журналсты "Фразы", изменения коснутся абитуриентов, которые в текущем учебном году завершают получение полного общего среднего образования и сдают экзамены в форме ВНО. "Внесение изменений обусловлено согласованием Порядка с действующим законодательством, а также в связи с введением с 2018 года проведения
КОПИЯ, АТТЕСТАЦИЯ, СРЕДНЕЕ, ПОРЯДОК, РЕГИСТРАЦИЯ, КОМПЛЕКТ, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018