В Минобразования изменили порядок регистрации на ВНО-2018 (70)

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- Внимание: порядок регистрации на ВНО изменен : Рупор Одессы 20:40
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- ВНО-2018: Минобразования изменило правила регистрации на тестирование : Robinzon.tv 16:47
- Мариупольским абитуриентам: Минобразования изменило порядок регистрации на ВНО : Ильичевец.Город 16:44
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- В Минобразования изменили порядок регистрации на ВНО-2018 : Фраза.ua 16:34
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- Минобразования изменило порядок регистрации на ВНО : Информационный портал города Измаил 15:51
- Минобразования изменило порядок проведения ВНО : Харьковские Известия 15:50
- Минобразования изменило порядок регистрации на ВНО для выпускников этого года : Iнше ТВ 15:47
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- В Украине изменили правила регистрации на ВНО : Bigmir)net Новости 15:39
- В Украине изменили порядок регистрации на ВНО : Realist.online 15:35
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- В Украине изменился порядок проведения ВНО : UA.news 15:14
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