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Фокус: Украина

Лановой: НБУ знал о кредитах "ПриватБанка". Где они были раньше? Почему молчали? Значит, были договоренности (133)

Гордон 2018.01.16 19:05
До национализации "ПриватБанка" Нацбанк Украины занимал по отношению к нему "слишком мягкую" позицию, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой. Лановой: Почему шум поднялся только сейчас? Скриншот: Politeka Net / YouTube Национальный банк Украины знал, что "ПриватБанк" кредитует "свои" предприятия, и сознательно это замалчивал, заявил в комментарии изданию
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