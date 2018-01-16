Ткаченко : В Польше уволят всех работников с дипломами российских вузов (70)

Cenzoriv.net 2018.01.16 19:20

Новость от Anatoliy Tkachenko Глава МИД Польши заявил, что в ведомстве уволят всех работников с дипломами российских вузов Новый глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что уволит всех сотрудников министерства, имеющие дипломы российских вузов. Об этом пишет RMF.FM. Отмечается, что Чапутович проводит принципиально иную политику, чем его предшественник Витольд Ващиковский. Издание называет одной из главных причин отставки бывшего министра