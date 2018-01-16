Ткаченко : В Польше уволят всех работников с дипломами российских вузов (70)

- Глава МИД Польши уволит дипломатов с российскими дипломами : Journalist.today 22:50
- Из МИД Польши планируют уволить сотрудников с дипломами российских ВУЗов : Информационное Сопротивление 21:42
- Раубичи примут ЧЕ-2019 по биатлону: проблем со снегом не будет : Sputnik Беларусь 21:42
- У 2017-му власні квартири отримали 58 сімей військових з Дніпропетровщини : Дніпроград 21:27
- В польском МИД новая метла - хотят уволить дипломатов, учившихся в России : Политнавигатор 21:27
- В МИД Польши хотят очистить ведомство от московских выпускников : АСН.in.ua 21:12
- Глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российского вуза : Arena.press 21:12
- Польских дипломатов с российским образованием лишиют работы : Вести-UA 21:04
- Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов - СМИ : УкропNews.com 20:46
- В МИД Польши решили уволить сотрудников с дипломами российских вузов : Hyser 20:44
- Глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российского вуза : РБК-Україна 20:41
- Новый глава МИД Польши уволит из ведомства всех сотрудников, окончивших российские вузы - СМИ : Гордон 20:35
- Противился увольнению из МИД Польши "российских шпионов": СМИ узнали, почему Ващиковский лишился поста министра : Dialog.ua 20:32
- Обладатели российских дипломов в опасности, грядут большие чистки : УСБН Одесса 20:19
- В МИД Польши хотят уволить выпускников российских вузов - СМИ : УкропNews.com 20:16
- В Чернобыле появится солнечная электростанция : Ведомости-Украина 20:16
- Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов - СМИ : Зеркало недели. Украина 20:14
- Польские дипломаты с российским образованием могут лишиться работы : From-UA.com 20:04
- Новый глава польского МИДа уволит всех дипломатов с российским образованием - СМИ : МариоНетки.net 20:00
- Президент Турции встретится с Папой Римским в Ватикане, чтобы обсудить статус Иерусалима : УкропNews.com 19:46
- Выпускники российских вузов потеряют работу в польском внешнеполитическом ведомстве, - новый глава МИД Польши Чапутович : УкропNews.com 19:46
- Обладатели российских дипломов в опасности, грядут большие чистки : Новини онлайн 24 19:39
- В Польше уволят всех сотрудников с дипломами российских вузов : ReplyUA.net 19:36
- Новый глава МИД Польши уволит дипломатов - выпускников вузов РФ - СМИ : Факты и комментарии 19:34
- В МИД Польши уволят всех выпускников российских вузов. Гарний приклад! : OnPress.info 19:21
- Ткаченко : В Польше уволят всех работников с дипломами российских вузов : Cenzoriv.net 19:20
- В МИД Польши хотят уволить выпускников российских вузов : Капитал 19:20
- Новый глава МИД Польши намерен уволить из ведомства выпускников российских вузов - СМИ : Зеркало недели. Украина 19:17
- Большая чистка: МИД Польши унизил россиян : Znaj.ua 19:17
- В польском МИДе хотят уволить всех дипломатов с российскими дипломами : Таймер Одесса 19:14
- Глава МИД Польши собирается уволить выпускников российских вузов : "Наша газета" (Луганск) 19:08
- В МИД Польши уволят всех выпускников российских вузов : Хвиля 19:06
- Польше больше не нужны дипломаты "московской школы", новый глава МИДа уволит всех : Iнше ТВ 18:47
- В МИД Польши избавятся от всех сотрудников с российскими дипломами : Українські Новини 18:45
- В МИДе Польши уволят выпускников российских вузов : Слово і Діло 18:44
- В МИД Польши хотят уволить выпускников российских вузов - СМИ : УНИАН 18:33
- Из МИД Польши уволят всех сотрудников с российскими дипломами : Днепр Вечерний 18:29
- Из МИДа Польши увольняют всех выпускников российских ВУЗов : Без Табу 18:17
- КАРДИНАЛЬНО: В МИД Польши уволят всех выпускников российских вузов : Журнал Житомира 18:13
- Обладатели российских дипломов в опасности, грядут большие чистки : Politeka 18:10
- В Польше уволят всех выпускников российских вузов : IPress.ua 18:06
- Польша избавляется от российских дипломатов : Экономические известия 18:03
- К приватизации В Казахстане готовы 11 объектов на сумму 61 млрд тенге : 24 KZ 18:03
- В МИД Польши решили уволить всех выпускников российских вузов : 112.ua 18:02
- В МИД Польши решили уволить всех выпускников российских вузов : Українські реалії 18:00
- Польша решила избавиться от российских дипломатов : Обозреватель 17:40
- Новый глава польского МИДа уволит всех дипломатов с российским образованием - СМИ : Страна.ua 16:46
- Глава МИД Польши собирается уволить выпускников российских вузов : Kramatorsk.info 16:37
- Новый министр иностранных дел Польши намерен уволить выпускников российских ВУЗов : Петр и Мазепа 16:25
- Голова МЗС Польщі оголосив про намір звільнити з дипломатичної служби випускників російських вузів : Всi новини Буковини 16:18
- Глава МИД Польши собирается уволить выпускников российских вузов : Черноморская телерадиокомпания 16:18
- СМИ узнали о планах нового главы МИД Польши уволить дипломатов с российским образованием : Апостроф 16:15
- Новый глава МИД Польши подготовил неприятный "сюрприз" для выпускников российских ВУЗов : Arena.press 16:12
- Глава МИД Польши хочет очистить ведомство от выпускников МГИМО : DsNews 16:03
- В МИД Польши уволят сотрудников с российскими дипломами : Комментарии.UA 16:02