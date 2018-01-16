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Режиссер Михалков, ведущий Шепелев и рэпер "Баста" угрожают нацбезопасности Украины - Минкульт

Режиссер Михалков, ведущий Шепелев и рэпер "Баста" угрожают нацбезопасности Украины - Минкульт (132)

Главред 2018.01.16 13:35
В список также попал солист группы HI-FI Дмитрий Фомин. Михалков внесен в список Минкульта kommersant.ru Известный российский режиссер Сергей Михалков внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующий приказ No55, за подписью министра культуры Украины Евгения Нищука, опубликован на сайте Минкульта. Отметим, что в список также внесены еще три человека - солист группы HI-FI
МИХАЛКОВ, ШЕПЕЛЕВ, ФОМИН, ВАКУЛЕНКО, СПИСОК, НИКИТА, Михалков, Шепелев, Вакуленко, Фомин, Украина, Россия, Крым

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