Режиссер Михалков, ведущий Шепелев и рэпер "Баста" угрожают нацбезопасности Украины - Минкульт (132)

Главред 2018.01.16 13:35

В список также попал солист группы HI-FI Дмитрий Фомин. Михалков внесен в список Минкульта kommersant.ru Известный российский режиссер Сергей Михалков внесен в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующий приказ No55, за подписью министра культуры Украины Евгения Нищука, опубликован на сайте Минкульта. Отметим, что в список также внесены еще три человека - солист группы HI-FI