В Кабмине рассказали, когда исчезнут очереди на получение биометрических паспортов (109)

KharkivToday 2018.01.16 15:04

Фото: 24tv.ua Полиграфический комбинат "Украина" увеличит мощности производства биометрических паспортов и ID-карт с 10 тысяч в сутки до 21 тысячи. Об этом сегодня, 16 января, заявил первый вице-премьер министр - Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив при запуске новой линии по печати биометрических паспортов на предприятии. В частности, было запущено оборудование BookMaster One по лазерной и