В украинском законодательстве термин "инвалид" заменен на "лицо с инвалидностью" (135)

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- Из украинского законодательства вычеркнули слово "инвалид" : СЛЕД.net.ua 19:55
- Порошенко подписал закон, согласно которому в Украине больше не будет "инвалидов" : ReplyUA.net 19:36
- Петр Порошенко убрал термин "инвалид" из законодательства Украины : News-for.me 19:18
- Унижает достоинство: это слово официально запретили в Украине : Znaj.ua 19:17
- Из законодательства Украины убрали термин "инвалид" : Вероятно 19:03
- Президент подписал Закон об исключении из украинского законодательства и потребления термина "инвалид" : 0512.com.ua 19:01
- Не хотите неприятностей - не употребляйте это слово! Порошенко подписал новый закон, который касается каждого : Корупція Інфо 18:57
- В Украине запретили слово "инвалид" : Измаил-Сити 18:54
- Президент подписал Закон об исключении из украинского законодательства и использования термина "инвалид" : Информационный портал города Измаил 18:51
- С украинского законодательства изъяли термин "инвалид" : Humanrights.org.ua 18:43
- В Украине официально запретили слово "инвалид": Порошенко подписал закон : NewsOne 18:39
- В Украине употребление слова "инвалид" отныне исключено из законодательства : Kramatorsk.info 18:37
- В Украине больше не будет "инвалидов": Порошенко подписал важный закон : Dialog.ua 18:32
- Порошенко подписал закон об исключении из обихода термина "инвалид" : Газета День 18:27
- В Украине запретили использовать термин "инвалид" : Dnepr.com 18:26
- Не хотите неприятностей - не употребляйте это слово! Порошенко подписал новый закон, который касается каждого : УСБН Черкаси 18:21
- Не хотите неприятностей - не употребляйте это слово! Порошенко подписал новый закон, который касается каждого : УСБН Одесса 18:19
- В Украине из официального употребления вычеркнули слово "инвалид": Порошенко подписал закон : Vector News 18:17
- Не хотите неприятностей - не употребляйте это слово! Порошенко подписал новый закон, который касается каждого : УСБН Житомир 18:16
- Не хотите неприятностей - не употребляйте это слово! Порошенко подписал новый закон, который касается каждого : УСБН Івано-Франківськ 18:16
- Не хотите неприятностей - не употребляйте это слово! Порошенко подписал новый закон, который касается каждого : УСБН Вінниця 18:16
- Не хотите неприятностей - не употребляйте это слово! Порошенко подписал новый закон, который касается каждого : УСБН Запоріжжя 18:14
- Порошенко убрал термин "инвалид" из законодательства : АСН.in.ua 18:13
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- Из законодательства изымают термин "инвалид" : Arena.press 18:12
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- Порошенко подписал закон об исключении термина "инвалид" из украинского законодательства : Ukrainianwall.com 17:59
- В Украине употребление слова "инвалид" отныне исключено из законодательства : Times.dn.ua 17:53
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- В украинском законодательстве заменили термин "инвалид" : Страна.in.ua 17:48
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- К сведению одесситов: термин "инвалид" заменили на "лицо с инвалидностью" : Рупор Одессы 17:40
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- Из законодательства изымают термин "инвалид" : Закон і Бізнес 17:27
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- В Украине запретили употреблять слово "инвалид" : UA1.com.ua 17:15
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