В украинском законодательстве термин "инвалид" заменен на "лицо с инвалидностью" (135)

АТН 2018.01.16 14:31

Интерфакс-Украина Президент Украины Петр Порошенко подписал закон No2249-VII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", которым из законодательства исключается термин "инвалид" и вводится термин "лицо с инвалидностью". Как сообщает во вторник пресс-служба главы государства, этот документ вносит изменения в 37 законов Украины, в положениях которых слова "инвалид", "ребенок-инвалид" и "инвалид войны" заменены словами "лицо с