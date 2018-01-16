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Фокус: Украина

Бучневич: желаю, чтобы все слухи об исключении "Северстали" из КХЛ исчезли (87)

Чемпионат.com 2018.01.16 19:02
16 января 2018, 19:41 Хоккей Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич пожелал своему родному клубу - череповецкой "Северстали" остаться в КХЛ. "Привет, я Павел Бучневич.
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