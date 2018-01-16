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Фокус: Украина

Представники кримських татар критикують закон про деокупацію, який розглядає ВР (115)

ТСН.ua 2018.01.16 20:45
Критикують законопроект не лише опозиційні фракції, але й представники кримських татар: у текст після дискусій таки внесли згадки про окупований Крим, але назву не змінили - в ній як і раніше ідеться лише про Донбас. Голова меджлісу Рефат Чубаров вважає, це може стати приводом забути про окупований півострів.
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