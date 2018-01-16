В Генпрокуратуре рассказали подробности обысков в "Укргаздобыче" (62)

Страна.ua 2018.01.16 15:16

Генпрокуратура проводила обыски в ПАО "Укргаздобыча" 16 января проходили по делу о закупке запасных частей по завышенным ценам. Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко. По его словам, в мае 2017 года по материалам СБУ было открыто уголовное дело за растрату имущества, которая касалась закупки "Укргаздобычей" в октябре 2016 года запасных частей к насосам у ООО "Украина-2000" на сумму